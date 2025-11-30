藤田ニコル、恋人とのケンカ後の仲直り法を告白 前田敦子＆岩橋玄樹らと“恋人との仲直り”についてトーク
ABEMAは、30日午後9時より、悩めるカップルたちが禁断の“公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第4話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送する。
【番組カット】「心は動かなかった…」涙ぐむ元アイドル
同番組は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。
心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務める。
第4話では、先週に引き続き、岩橋玄樹がゲストとして登場。共同生活11日目、参加者に「今日から元恋人との交流ができる」とのアナウンスが。「心の準備ができてないんだけど…」と戸惑いを口にする参加者もいる中、元アイドルで現在インフルエンサーとして活躍するアイラのもとに元カレのシュウトから「お互いの気持ちを確かめ合いたいから会わない？」とのメッセージが届く。
シュウトは「共同生活の中でいろんな女性と向き合う中で、アイラとの思い出が強くて離れたくない、一緒にいたいなという感情が芽生えてきた」と素直な気持ちを告白。一方でアイラは「（シュウトが）他のメンバーと過ごす姿を見ても心は動かなかった…」と複雑な胸の内を明かし涙ぐむ場面も。
ビデオ限定トークでは「ケンカして仲直りってどうする？」というテーマに、スタジオメンバーが赤裸々にコメント。藤田は「自分が悪いなと思ったら『ごめんね』ってアイスとか買っていきます」と明かした。前田も「次の日に持ち越したくないので、『ごめんね』って自分から言います」と話し、恋人との仲直りのリアルな一幕が展開された。
