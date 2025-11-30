なにわ男子Digital Single 「Never Romantic」ジャケット

写真拡大

　7人組グループ・なにわ男子のデジタルシングル「Never Romantic」が12月8日にリリースすることが決定。11月30日に発表された。

【写真】イケメンがすぎる⋯クールに決めるなにわ男子

　「Never Romanic」は、12月12日に公開される、高橋恭平クアトロ主演、藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング。初めてのときめきと弾けるドキドキ。解けない魔法にかかったような恋の衝動。無敵の“Never Romantic Lady”に振り回されながら夢中で恋に落ちてゆく気持ちをカオスに描いた、底抜けにハッピーな一曲となっている。2025年冬、恋する季節になにわ男子が届ける、カンスト級ぞっこんラブ・パーティーチューン。1日0時から、iTunes Storeでプレオーダーがスタートする。

　さらに、リリース日の12月8日には、大西流星と高橋恭平、藤原丈一郎によるインスタライブ、午後9時からなにわ男子公式YouTubeチャンネルで「Never Romantic」Music Videoのプレミア公開が決定した。7人が送る、胸キュンあり、笑いあり、バトルあり(？)のはちゃめちゃミュージックビデオに仕上がった。