“日本一かっこいい男子高生”は兵庫県出身の17歳・楢崎悠亮さん「人の心を動かせる役者になりたい」
“日本一かっこいい男子高生”を決めるコンテスト『男子高生ミスターコン2025』が29日、都内で行われ、応募総数2万人、各予選を勝ち抜いた15人のファイナリストの中から、兵庫県出身・高校2年生の楢崎悠亮さん（ならざき・ゆうすけ/17）が選出された。
【写真】受賞の瞬間喜びを爆発させた『男子高生ミスターコン2025』グランプリ・楢崎悠亮さん
グランプリ発表の瞬間「やった！」と吠え喜びを爆発させ、号泣した楢崎さん。「絶対グランプリ獲るって、自分が絶対に一番って証明しようって1年前から思ってて…。でも1年前はミスターコンに参加できるほどカッコよくはなかったんですけど。食事制限とか運動とかダイエットもいろいろ努力してきて、こうやってこの景色見るためにエントリーして、グランプリ獲れて、本当にうれしい気持ちです」と喜びを語った。
「学業との両立も大変だったんですけど、部活がテニス部で日焼けが問題で（笑）。そうした些細なことも含めて大変でした」とここまでを振り返り、「僕の将来の夢は俳優。藤原竜也さんに憧れているので、人の心を動かせる役者になりたいです」と力強く語った。
グランプリには「賞金50万円」、「TGC teen 2026（仮）」出演権、次年度コンテストアンバサダー就任、CandyMagic：カラーコンタクト 1年分贈呈、SPINNS：ビジュアルモデル契約＋商品券20万円分などの賞が贈られる。
このほか『男子高校生』準グランプリは宮崎県出身・高校3年生の榎田一王さん（えのきだ・いおう/18）が選ばれた。
『男子高生ミスターコン』は高校生の生活習慣に基づいた エントリー・審査方法を採用し、グランプリ決定までの過程を視聴者参加型で楽しめるコンテスト。過去には、2016年グランプリ・本田響矢、2017年グランプリ・高橋文哉、2018年準グランプリ・小宮璃央、2021年グランプリ・松本仁ら、現在活躍中の俳優を多数輩出している。
