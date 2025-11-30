»³ÅÄÎÃ²ð¤Î´§¥é¥¸¥ª¡¢Hey! Say! JUMPÁ´°÷½¸¹ç¡¡Á´°÷¥é¥¸¥ª¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢12¡¦13ÊüÁ÷
¡¡12·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ë¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á´°÷¤Ç¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØHey! Say! JUMP¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó Premium¡Ù°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª»³ÅÄÎÃ²ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Hey! Say! JUMP
¡¡¡Ø»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤«¤éÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î´§¥½¥í¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÆü¾ï¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿»³ÅÄ¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂ³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ä´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¸ò¤¨¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿·¤¿¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤·¤¿ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢12·î13Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¡ÊÃÎÇ°ÐÒÍû¡¢Í²¬Âçµ®¡¢¹âÌÚÍºÌé¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢È¬²µ½÷¸÷¡¢Ìù¹¨ÂÀ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£È¯ÇäÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢12·î¤«¤é1·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
