【レシピ】白菜を大量消費！コク甘～い「白菜ステーキ バター醤油」がワインに合う
●旬の野菜を使ったおつまみレシピ。今回はワインにもよく合う「白菜ステーキ バター醤油」をプロが直伝！ 白菜の旨味と甘さに驚きますよ。
冬の野菜の代表格といえば「白菜」。この時期の白菜はより甘味が増し、繊維が柔らかくて美味しいですよね。
お鍋などではなく、ぜひ、簡単なのに白菜のおいしさを存分に楽しめる「白菜ステーキ」をぜひお試しあれ。
「オイルで蒸し焼きすることで、甘みと旨味がグッと凝縮されます。バターのコクと焼いた白菜と醤油の香ばしい風味はワインのお供にぴったりですよ」（東京ソロごはん・料理担当ウェッティさん）
「白菜ステーキ バター醤油」の作り方
◎材料（1人分）
・白菜……1/8個(300g)
・にんにく……1片
・バター……１０g
・醤油……小さじ1
・塩……適宜
・粗びき胡椒……少々
・油……大さじ1/2
◎作り方
1．にんにくは薄切りにする。白菜は洗う。
＜point!＞白菜の外葉や芯の内側が汚れているのでしっかり洗おう
2．白菜の葉の間ににんにくをランダムに挟む。
＜point!＞薄切りのにんにくは焦げやすいので、葉の間に挟んで香りをつける
3．フライパンに2を入れ、油を上から回しかけ、火にかけて温まったら蓋をして中火で5分焼く。裏返して4～5分蓋をして焼く。
＜point!＞白菜にオイルをまとわせて蒸し焼きすることで、火の通りが良くなり、とろっと仕上がる
4．バターを加え溶けたら醤油を加えて絡める。
＜point!＞白菜の芯の部分は味が染み込みにくく、薄味に感じるので、葉の部分と一緒に食べるとちょうど良い
5．器に盛り胡椒をかける。お好みで塩をかける。
（撮影・料理監修◎東京ソロごはん。）
●料理家プロフィール
東京ソロごはん。
フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！
