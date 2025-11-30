スポニチ

　タレントの中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新。9月に出産した双子の息子たちが生後2カ月を迎えたことを報告した。

　9月30日に出産した双子の男児を出産した中川。「双子　今日で二ヶ月！無事にムチムチ育ってくれてありがとう！あっという間にでもなく大変だったなぁ、、！」としみじみ。

　「ちいさな命をまもるために、たくさんの人のチカラを借りてここまで来られました、ありがとうございます！感謝を忘れずにこれからもがんばります」とつづった。

　「たまごクラブ、まだ中期だった頃だからおなかの中にいたんだね　個性はっきりな双子が生まれました　これからの未来を楽しみにがんばろう！」と記した。

　「わたしはナレーションのお仕事してきましたよ」と仕事復帰を報告。「じわじわお仕事復帰！でまたすぐ声のお仕事からのコミコンイベント、ラジオ生放送が控えています」と明かし、「感覚を取り戻せるようがんばろう　身体がまだ全然戻ってないけど」と明かした。

　「鹿児島のタカエビ　双子のハートえび　近くにいくとスカシカシパンもカラフルにいっぱいついてるよ！はやくみにいきたいな」とした。