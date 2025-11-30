タレントの中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新。9月に出産した双子の息子たちが生後2カ月を迎えたことを報告した。

9月30日に出産した双子の男児を出産した中川。「双子 今日で二ヶ月！無事にムチムチ育ってくれてありがとう！あっという間にでもなく大変だったなぁ、、！」としみじみ。

「ちいさな命をまもるために、たくさんの人のチカラを借りてここまで来られました、ありがとうございます！感謝を忘れずにこれからもがんばります」とつづった。

「たまごクラブ、まだ中期だった頃だからおなかの中にいたんだね 個性はっきりな双子が生まれました これからの未来を楽しみにがんばろう！」と記した。

「わたしはナレーションのお仕事してきましたよ」と仕事復帰を報告。「じわじわお仕事復帰！でまたすぐ声のお仕事からのコミコンイベント、ラジオ生放送が控えています」と明かし、「感覚を取り戻せるようがんばろう 身体がまだ全然戻ってないけど」と明かした。

「鹿児島のタカエビ 双子のハートえび 近くにいくとスカシカシパンもカラフルにいっぱいついてるよ！はやくみにいきたいな」とした。