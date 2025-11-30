◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

大会開幕に先立ち、29日に抽選会が開催。ステージ1で日本はグループ2に入り、インド、オーストラリア、クロアチアと戦う事になりました。

2028年のロサンゼルス五輪で新種目に追加された男女混合団体。16チームが参加する今大会に、日本は男子世界ランキング5位・張本智和選手、女子同6位・張本美和選手、同8位・伊藤美誠選手らトップ選手をそろえて挑みます。

大会はステージ1、ステージ2、ファイナルステージが実施されます。ステージ1では4チームずつが4つのグループに分かれ、総当たり戦で実施。各組の上位2チームがステージ2へと進出します。

各チームの対戦は混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に行われます。各マッチは必ず3ゲームずつを実施し、合計8ゲームを先取したチームの勝利となります。

あくまで獲得した“ゲーム数”が重要となる今回のレギュレーション。仮に2ゲーム先取しそのマッチの勝利が決まっても、最後の1ゲームを取り切ってストレート勝ち出来るか、最終ゲームを落として2-1になるかでその後の展開が大きく変わります。最後の1ゲームまで目が離せない今大会、日本は30日にオーストラリアとの初戦を迎えます。