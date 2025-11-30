清塚信也の2ショット写真に反響 お相手は元宝塚トップスターで「えっ……素敵すぎる」
ピアニストの清塚信也（43）が29日、自身のインスタグラムを更新し、元宝塚歌劇団雪組トップスター・望海風斗（42）との2ショットを披露した。
【写真】清塚信也＆望海風斗、ステキなツーショット写真
きょう30日放送のNHK-FM『望海風斗のサウンドイマジン』（毎週日曜 後9：00）に清塚がゲスト出演。
清塚は「かっこよさとエレガントを兼ね揃えた望海さん むしろ、ゲストの私が色々訊きたくなってしまいます」と喜びをつづった。
ファンからは「ステキなツーショット写真をありがとうございます」「えっ……素敵すぎる」「かっこよさとエレガントを兼ね備えているお二人が素敵すぎます」など、多数の声が寄せられている。
