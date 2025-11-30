いきものがかり、≠MEらランクイン！今注目の歌詞ランキングはトゲナシトゲアリが首位獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、11月27日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、トゲナシトゲアリの「もう何もいらない未来」が輝いた。2025年12月17日にリリースされる最新EP『全部をさらして生きてやる』収録曲であり、“劇場版総集編 ガールズバンドクライ【前編】青春狂走曲”オープニング主題歌だ。歌に綴られているのは＜もういらない 何もかも 綺麗事 裏表 本当の未来を探しにゆこう＞という思い。飾らない言葉で“本当の自分”を探し続ける決意の歌となっている。

2位には、マカロニえんぴつの「パープルスカイ」が初登場。2025年12月10日にリリースされるニューアルバム『physical mind』収録曲であり、唐沢寿明が主演のドラマ『コーチ』（テレビ東京系）主題歌だ。Vo.はっとりは同曲について、「久々のアップテンポナンバーが作れました。ドラマ『コーチ』のテーマを自分なりに噛み砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています。」とコメントしている。

3位には、いきものがかりの「生きて、燦々」がランクイン。2025年12月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマだ。アニメの壮大で勇敢な世界観に寄り添った、力強い歌詞が綴られた真っすぐな楽曲。また、2025年に開催されたアリーナツアーより特別編集版「生きて、燦々 〜超ASOBIバージョン」が公開中。初披露の熱気と歌詞に込められたメッセージを感じる映像となっている。

4位には、≠MEの「排他的ファイター」が初登場。2025年12月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、冨田菜々風がセンターを務める。楽曲のテーマは“自分 対 自分”。「此処じゃ狭いんだ」とこんな自分を変えたいと思う主人公に対し、「いや、此処がお似合いだ」と現実を突きつけるのはもう一人の自分。その世界から立ち上がろうとする心の葛藤や、自分自身との戦いが、歌詞やダンス、MVでも表現されている。

5位〜10位には、THE AGULの「Five Ball」「Re:period」「I Wanna Be…」「If」「Lost」「TARGET」がランクイン。いずれも2025年12月3日にリリースされる2nd EP『Re:period』収録曲だ。彼らは、祐亮(Gt/Comporser)が創り出すハイブリッドな楽曲センスと、ケン(Vocal)の圧倒的ボーカルセンスを織り交ぜた2人組ロックユニット。今作には、全8曲が収録されており、THE AGULの今を体現する渾身の作品に仕上がっている。

【2025年11月27日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 もう何もいらない未来／トゲナシトゲアリ2位 パープルスカイ／マカロニえんぴつ3位 生きて、燦々／いきものがかり4位 排他的ファイター／≠ME5位 Five Ball／THE AGUL6位 Re:period／THE AGUL7位 I Wanna Be…／THE AGUL8位 If／THE AGUL9位 Lost／THE AGUL10位 TARGET／THE AGUL