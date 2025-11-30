ゴールデンレトリバーが見せた優しすぎる対応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で209万9000回再生を突破し、「眼差しが切ないｗ」「優しさを超えて神」「見習わなくては…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：母に近づきたい大型犬→目の前で『女の子と男の子』が遊び始めてしまい…まさかの『優男すぎる対応』】

切なく訴えるのは…

Instagramアカウント「_golden_rajah」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ラジャー』くんの日常を紹介しています。この日、ラジャーくんはママの近くに行きたがっていました。しかし、ラジャーくんの目の前で、投稿主さんの娘さんと息子さんが遊び始めてしまったのです。部屋の角に閉じ込められる形となったラジャーくんは、切ない表情でママを見つめていたのでした。

しばらくすると、絶好のチャンスが訪れます。娘さんが体勢を崩したため、通り抜ける隙間ができたのです。それに気が付いたラジャーくんは、大急ぎで隙間に身を滑り込ませました。

しかし、娘さんはすぐに元の体勢に。華麗なるディフェンスをかけられてしまったラジャーくんは、すっと身を引いて元の場所へ戻ったそうです。まるで置物のように存在感を消す姿から、ラジャーくんの控えめな優しさが伝わります…！

まさかの神対応にキュン♡

そのあとも、ぐっと耐えてチャンスを待っていたラジャーくん。すると、今度は息子さんからのアシストが入ります。その結果、娘さんと息子さんの間が開くことに。ラジャーくんは、颯爽と2人の間を通ってママの元へ駆け寄ってきたそうです。

可愛い妹と弟の遊びの邪魔をしたくないばかりに、ママのそばに行きたい気持ちを我慢していたラジャーくん。その優しさと思いやりに、感嘆してしまう一幕なのでした。

この投稿には、「表情豊かで癒されました」「優しさに溢れているなぁ」「レトリバーのこういう優しいところ大好き」など、多くのコメントが寄せられています。

いつも仲良しな4兄弟

ラジャーくんには、なんと3人の妹弟がいるそうです。その仲のよさは、ママも常日頃癒されてしまうというほど…。家事を終えてリビングに戻ってくると、4人が並んでテレビを眺めていることもあるといいます。

ずらりと横並びになった4人の姿は、まるで本当の4兄弟のよう。ラジャーくんは3人の妹弟たちをクッションに乗せて自分は床に座るのだとか。面倒見が良くて優しいラジャーくんがいれば、のびのびと成長していけそうですね！

普段から、弟妹のことをとっても大切にしているというラジャーくん。その様子はInstagramアカウント「_golden_rajah」にたくさん投稿されていますので、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「_golden_rajah」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。