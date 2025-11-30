ハスキーでソウルフルな歌声と、等身大の言葉がまっすぐ届く歌詞。ユーモア溢れるキャラクターや母としての温かいエピソードなど、人柄に惹かれている人も多い歌手のAIさん。最近、初の著書となる『ひとりじゃないから』を発売し、話題になっています。子どものころは側転しながら家に帰るような“野生児”で、とにかく勉強に悩まされた学生時代。LAの高校へと留学するも、退学の危機に陥ったこともあったそうです。

【写真】「目元が似てますね」母、妹と一緒に写る若かりしころのAIさん ほか（3枚目/全9枚）

12歳でゴスペルを初披露したら褒められて

── イタリア系アメリカ人の祖母を持つAIさんは、アメリカ・ロサンゼルスに生まれ、幼少期は父の地元・鹿児島で過ごされたそうですね。どんなお子さんだったのでしょうか。

今年デビュー25周年を迎えるAIさん

AIさん：とにかく、おてんばな子でしたね。学校から家まで、側転しながら帰ってました（笑）。背負っているランドセルのロックが外れてて、中身がブワッって飛び出したこともありましたね。「ハァ」ってため息をつきながら道端で拾い集めて…みたいな。まぁ、元気いっぱいでしたよ。木登りも得意でしたし。

── 今のAIさんのイメージから想像できるような…（笑）。そんなふうにのびのびと育った小学生のころから、歌うことは好きだったんですか？

AIさん：音楽は、小さいころから大好きでした。でも、どちらかというと、最初は歌よりもダンスだったんです。当時、実家がスポーツジムを経営していたんですよ。タップダンス、エアロビクス、ジャズダンス、ブレイクダンス、日本舞踊など、いろんなクラスがあって。それもあって、ロサンゼルスにいた2歳くらいから中学生くらいまでは、タップダンスにのめり込んでいました。

お父さんとカラオケを楽しむAIさん

── ダンスに明け暮れるなか、12歳のときに初めて人前でゴスペルを披露されたとか。

AIさん：10歳のころ、ママと訪れたロサンゼルスの教会で聴いたゴスペルの感動がずっと頭にあって。実家のジムの主催で、チャリティーショー的な催し物を毎年やっていたのですが、そこでゴスペルを披露することになったんです。あとでママに聞いたのですが、私が「歌いたい」と言ったみたいで（笑）。いざ歌ったら、まわりにすごく褒めてもらえて、喜んでもらえて。それが、すごくうれしかったのを覚えています。

今思えば、その経験を経て、中学生のころから「歌いたい」という気持ちが、どんどん強くなっていったような気がします。

歌の道を意識するも、不得意な勉強にもがき苦しむ

── 中学を卒業後、高校時代は出生地でもあるロサンゼルスで過ごしたそうですね。

AIさん：もともと地元の中学を卒業したら進学せず働くつもりだったんです。勉強が嫌いで、「なんでこんなに勉強しないといけないんだろう」と思っていて。母の影響でずっとタップダンスをやっていたので、タップの先生を目指すか、ほかに自分にできることがないか、考えていくしかないなと。

そんなとき、たしか中学3年の終わりごろだったと思いますが、とある結婚式で歌を歌う機会があったんです。そこに、東京から来た音楽事務所の人がたまたま居合わせていて、「歌うことに興味があるなら、今度東京においでよ」と誘われて。それで実際に東京に行き、その人を訪ねたんです。そのときに「中学を卒業したらどうするの？歌手を目指す気はない？」と聞かれたので、「私、もしかして歌手になれるのかな」って、ワクワクしましたね。

でも、歌に関してはレッスンを受けていたわけではなかったし、ママには「You’re still young. まだ若いんだから、この段階で芸能の道に進むのは反対。まずは高校に行って、いろいろ経験したほうがいいよ」と言われてしまって。「なんで高校に行かなくちゃいけないの？」と泣きながら訴えたのですが、ママは「行きなさい」と言うばかり。

普段は「こうしなさい」とあまり言わないママが強く言ってくるってことは、逆らったらバチが当たるなと（笑）。それで、高校に進学することを決め、東京の音楽事務所の方にもそれを伝えました。

家族での貴重な1枚。左から母・バーバラさん、妹さん、祖母、AIさん

── その後、ロサンゼルスの芸術高校「パフォーミング・アーツ・スクール」（LACSA）を受験し、見事合格されました。ただ、歌ではなく、ダンスのクラスを専攻したそうですね。

AIさん：「パフォーミング・アーツ・スクール」の存在を知り、「ここで歌を学びたい」と思ったけれど、音楽専攻の入試は定員がすでに埋まっていて。「ダンスのオーディションはまだやっているから挑戦してみたら？」と勧められ、一か八か受けたら合格したんです。ただ、入学後は、やっぱり音楽をやりたいという気持ちが湧いてきて。憧れのゴスペルクワイア（聖歌隊）の一員に加わりたいと牧師に直談判したらメンバーに入れることになり、並行して音楽も学び始めました。

── 歌の実力が認められたんですね。いっぽうで、周りに日本人がいないとなると、言葉の壁はかなり高かったでしょうね。

AIさん：ママは家でずっと英語で話してたので、ママがしゃべっているような日常会話は多少話すことができました。でも、難しい言葉はわからなかったですね。それに、勉強が嫌いだったから、読み書きが苦手で…。

私の英語のレベルが低かったこともあり、出された課題がちゃんとできなくて。学校からは「やらないのは自分の責任だから」と日ごろから言われていたのですが、「あなたは今のままでは卒業できないよ、学校から追い出します」って、ついに通告されてしまったんです。

── 退学の危機が迫る状況にまで…。つらい経験だったと思いますが、そんななかで「これがあるから頑張れた」ということはありましたか？

AIさん：退学のピンチが迫っている私をみて、先生が心配して声をかけてくれたり、同級生が「放課後、うちで一緒に宿題やってあげるから」と助けてくれたりしました。「なんで私みたいな他人のためにそんな一生懸命やってくれるの？私は勉強嫌いだから、もういいよ」と思うこともあったけど、周りのアドバイスを聞かなかったら、バチが当たると思って。

基本的に「無理して頑張るとかはできない」っていうタイプだったけど、人がかかわってくると、違うんですよね。自分だけだったら、どうでもいいっていう気持ちもありました。学校も別に退学させられようが、命さえあればいいと思うくらい。ただやっぱり、人が協力してくれると「頑張らなきゃ」と思うんです。

サマースクールもナイトスクールも行かなきゃいけなくて「何でこんなつらい目に遭わなきゃいけないんだ」と思ったけど、周りの人たちが自分のために一生懸命になってくれていることが、とにかくありがたかったです。

── 周りが親身になってくれたから頑張れたんですね。

AIさん：高校生のころの自分は、わざわざ人助けをしようとは思えなかった。でも、同級生のみんなは違ったんですよ。すごくいい人たちで私のことを助けようとしてくれて…それってすごいことだよなと思って。その声に応えたくて、やれるだけ頑張りました。

周りの人に感謝「人が私を作っている」

── そういう周りへの感謝は、AIさんの歌詞にも表れていますよね。

AIさん：そうですね、だから結局、そういう歌詞になっちゃうのかもしれないです。人が私の人生をいい方向に仕向けてくれるというか。命があって健康に過ごせてたら、もうそれだけでいいんですよね、本当は。別に私、寝るところもこだわらないし、服は好きだけど、自分だけだったらTシャツと短パンでもいい。自然があって、ご飯が食べられて、寝床があれば。

でも、自由が奪われるのは、いちばん嫌いでしたね。勉強とか、苦手なことをしないといけないのも嫌だったし。でももう、ついにやらないといけないときがきたんだよね。今までサボってたツケが回ってきたというか。高校のときに「君はここでやらないと終わるよ」って言われた、みたいな（笑）。そういうことがあって、人生で初めてすごく勉強しました。

「服は好きだけど、自分だけならTシャツと短パンでいい」と話す

── つらいときに自分自身を励ましていた言葉はありますか？

AIさん：「とりあえずなんでもやってみる」ということかな。一つひとつやっていくと、少しずつだけどできることが増えていくじゃないですか。達成感が増えていって、自信が積み重なっていくと思うんです。

私は、自分で自分を作ってはいなくて、人に作ってもらっていると思っていて。小さいときから、そうですね。私自身は、自由が好きなただの野生児、という感じ（笑）。「ちゃんとしよう」と思えるのは、周りが言葉をかけてくれたり、何かを教えてくれたりするからなんです。周りの人のおかげで「なんでもやってみる」ことができて、今があると思っています。

…

勉強が苦手で投げ出しそうになったときも、助けてくれる人が必ずいた──。「私は自分を自分で作ってない。人に作ってもらってきた」と話すAIさんの言葉には、周りの人への深い感謝が滲んでいました。

