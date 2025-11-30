¡ÖÈôÌö¤·¤¿ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¥É·³¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¡È¥È¥ì¡¼¥É·×²è¡É¤ò°ì½³¡¡Æ¿Ì¾µåÃÄ´´Éô¤ÎÍ½Â¬¤Ë¡Ö¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×
ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥É·×²è¤ò°ì½³¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤ò½ä¤ê¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Î¸ò´¹Í×°÷¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢MLB¤ÎµåÃÄ´´Éô¤¬Æ¿Ì¾¤ÇÏÃ¤·¤¿¾ðÊó¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î·êËä¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþÃËÈþ½÷¡ª¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Èº§Ìó¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈæÎà¤Ê¤ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¾¯¡¹ÈôÌö¤·¤¿ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î¡È·×²è¡É¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶áÎÙ¤Î¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥ê¥¿¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ëµ¡²ñ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÅê¼ê¤È¤·¤Æ½½Ê¬·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤ÎºÍÇ½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍÍø¤À¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å28Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Æ¿Ì¾¤ÎµåÃÄ´´Éô¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë³Î¤«¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]