将棋界の若手棋士による新人王戦は、有望な若手にとって登竜門的棋戦である。服部慎一郎七段は今回、最多タイとなる3度目の優勝を果たした。同じく秋に決勝三番勝負が行われる加古川青流戦と合わせ、この5年ほどの優勝者の顔ぶれを見てみよう。

まず、服部七段はこの5年で新人王戦3回、加古川青流戦を1回優勝している。新人王戦で3回の優勝は森内俊之九段、藤井猛九段に並ぶ最多タイだ。服部は年齢的にも今回が最後だったが、順位戦B級1組昇級により七段になっているため、年齢関係なく卒業が決まっていた。昨年度は9割を超える勝率で勝ちまくり、史上最高勝率の更新が期待されたが、年度末の失速で惜しくも届かなかった。だが、今年度に入って立ち直り、7割を大きく超える勝率で勝っている。当然ながら次は昇級戦線に加わっている順位戦でのA級昇級と、タイトル挑戦が期待される。

今期の加古川青流戦ではデビューから一年の吉池隆真四段が栄冠を手にした。2年前もまだ三段ながら決勝に進出しており、しっかり実力を付けた証明だ。今期の棋王戦は予選から勝ち上がり、豊島将之九段、佐々木勇気八段とトップ棋士を連破してベスト8へ。最後は増田康宏八段に敗れたものの、将来が期待される若手の一人だ。

上野裕寿五段は2023年の新人王戦、2024年の加古川青流戦と両棋戦を制覇。若手棋戦の2つを優勝したのは先述の服部七段の他は永瀬拓矢九段、池永天志六段のみだ。名門の井上慶太九段門下で、まだ順位戦昇級以外の目立った活躍はないが、いずれ上位進出することだろう。

2021年の新人王戦優勝は伊藤匠二冠。藤井聡太竜王・名人から2つ目のタイトルを奪い、今や藤井のライバルとして活躍するトップ棋士だ。もちろん藤井も新人王戦では優勝(昇段が早すぎて参加は2期にとどまる)しており、この二人の活躍からも新人王戦を優勝した棋士への期待が高まる。

2023年は藤本渚七段が新人王戦、加古川青流戦とダブル決勝進出した。新人王戦は兄弟子である上野にフルセットで惜しくも敗れたが、加古川青流戦では当時三段の吉池に2連勝と貫録を見せた。早くも七段に昇段したため次の新人王戦が最後となるが、果たして有終の美を飾ることができるだろうか。

新人王戦、加古川青流戦は若手棋戦であると同時に、三段も多く出場するため、デビュー前の有望な奨励会員の将棋を見ることもできる。果たして来期は誰が活躍するか楽しみである。

文＝渡部壮大

