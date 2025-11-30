「今までごめんね」。両腕と左足は短く、右足は太腿までの状態で生まれた、先天性四肢欠損症の佐野有美さん。体に障がいを抱えながら保育園、小学校と進学していきますが、あるとき友達から距離を置かれてしまって── 。

【写真】両腕と足のない体で育児に奮闘する佐野さんの現在（全18枚）

想像を超える障害に母は衝撃を受けて

現在は1児の母として家事をこなし、洗濯物は足で畳む佐野さん

── まずは、佐野さんの抱える障害について教えてください。

佐野さん：先天性四肢欠損症といって、生まれつき手足に欠損がある、まれな障害です。両腕がなく、左右の足の長さが違って、左足は短いんですけど、3本の指があります。右足は膝から下がなくて、太ももの先に1本の指がある感じです。母いわく、当初は「1本ならいらないんじゃないか」と先生に相談したものの、「もしかしたら何かに使えるかもしれない」と言われて残したそうです。実際、いまでは字を書くときに紙を押さえるのにその1本の指を使っています。

左足に関しては、母は「左足の指が3本しかない」ではなく「3本もある」と考え方を変えてくれた。その気持ちの切り替えがあって、特訓が始まりました。いまでは箸で食事もできますし、2017年に結婚して子どもを出産していますが、子育ても基本的に足で行っています。

──「3本しかない」ではなく「3本もある」という考えにたどり着くまでには、かなりの葛藤があったのではないでしょうか。生まれた当初、ご家族はどんなふうに受け止めたのでしょう。

佐野さん：母が通っていた産婦人科には今のようなエコーがなく、生まれるまで障害はわからなかったそうです。帝王切開で出産後、母は眠っていて、先に障害を知ったのは父でした。「母がショックを受けるかも」と考え、しばらく面会を控えさせたと聞いています。母は理由がわからず、「なぜ会わせてくれないの」と不安でたまらなかったといいます。

そして初めて私を見たとき、想像を超える障害に衝撃を受け、自分を責めて、命を絶とうと考えるほど理解に追い詰められたそうです。父は母の心身を案じ、話し合いの末、私を1年間、乳児院に預けることを決めました。

その後、面会に来た母は、私がニコニコ笑っているのを見て、「この子は私たちを選んで生まれてきてくれたんじゃないか。欠けていたのは子どもの手足ではなく、自分たちの勇気だったのかもしれない」と感じたといいます。そこから家族として迎え入れる覚悟が生まれたそうです。

── ご自身の体が「周りと違う」と感じたのは、どんなきっかけからでしたか。

佐野さん：乳児園を出た後、隣の市にある肢体不自由施設に入り、その後、年長さんの1年間だけ近くの保育園に入ったのですが、そのときですね。それまでの乳児院や肢体不自由施設では障害のある子たちと過ごしていたので違和感はなかったのですが、保育園では障害のある子が誰もいませんでした。子どもって純粋だから、思ったことをそのまま口にするんですよね。「なんで手足がないの？」「怖い、お化けがきた！」。そう言われたとき、初めて「自分はみんなと違うんだ」と気づいてすごくショックで泣きました。「何？私ってかわいそうなの？」って。

すると母が「ママのお腹の中に手足忘れちゃったのかな」と言ってくれたんです。周りの子どもたちにも、同じように説明してくれました。おかげで、受け入れられ、気づいたら普通に遊べるようになっていました。

友達から「あなたの行動範囲に縛りつけないで」と

掃除機を肩にかけて掃除

──「お化け」という言葉は、子どもの純粋さゆえとはいえ、幼い心には大きな衝撃だったと思います。その後の小学校時代には、人間関係で悩むことがあったそうですね。

佐野さん：小学校5～6年生のころです。小学校に入ったころからみんなが側にいてくれる環境に慣れてしまって、みんなが私と一緒にいてくれるのが当たり前、手伝ってくれるのも当たり前と思うようになっていました。周りの親切を当然のこととして受け止め、変に調子に乗っていたんです。手足がないぶん、いじめられたくないという気持ちもあり、口で勝つしかないと思っていました。気が強くなってしまって、自分が遊べない遊びをみんながすると「私が遊べる遊びをして」と言ってしまう。気づけば、自分の行動範囲に周りを縛りつけてしまって、ひとりになっていました。

嫌がらせなのか、階段のギリギリまで車いすを押され、落ちそうになったこともあります。でも、それも自分が招いたことだと思っています。私が、周りを追い詰めていたんです。

── 自分が傲慢だった。そう気づいたきっかけはなんだったのでしょう？

佐野さん：友達から「もうついていけない」と言われたんです。「なんでも有美に従ってる感じがする。私たちを有美の行動範囲に縛りつけないで」って。そのときは「なんで急にそんなこと言うの？」ってショックでした。

でも、孤立して初めて気づいたんです。消しゴムが落ちたとき拾えなくて、「今までどうしてたっけ」と思ったら、いつも友達が何も言わず拾ってくれていました。どこかに行くときも、抱っこして連れて行ってくれていた。そうした優しさを当たり前に感じていた自分が恥ずかしかった。「なんで私、こんなに傲慢になってしまったんだろう」と後悔ばかりが残りました。

── お母さんは、佐野さんの孤立に気づいていたそうですね。あえて介入しなかったのは、どんな思いからだったのでしょう？

佐野さん：もともと学校には母がつき添う条件で入学していたんです。だから、母は私が孤立していることにも気づいていたみたい。でも、過保護になりすぎてはいけない。いちいち口出ししていたら、私が私として見てもらえなくなる…。そう思ってあえて見守っていたそうです。

私自身も、母に見られていることはわかっていました。だから母の前では、できるだけ明るく振る舞っていたんです。自分のわがままが招いたことだと感じていたし、心配をかけたくなかった。でも母は、私が強がっていることもわかっていたみたいです。何も言わずに見守りながら、陰でずっと心を痛めていたと聞きました。

実は「ありがとうって、ちゃんとみんなに言いなさいよ」って、昔からよく母には言われていました。だけど家族に言われてわかってはいても反発しちゃう。結局、友達に直接言われないと本当に反省できなかったんですね。

父から言われた言葉が人生の教訓に

── そんななかで、気持ちを切り替えるきっかけになったのは、どんな出来事だったんですか。

佐野さん：きっかけは父の言葉でした。「なんで友達が離れてったか、わかっとるよな？」って言われて。「わかってる、自分が間違っていた」って気持ちを正直に明かしました。父は「人にされて自分が嫌だと思うことはもう2度とするな。感謝の気持ちを持って生きていきなさい」と言われたんです。その言葉は、今も私の人生の教訓になっています。母にも謝り、2人で泣きました。そこからは、どうすれば友達と関係を修復できるか、家族で話し合いました。「有美の明るさはそのままでいい。でも傲慢になって自分勝手になるのは間違ってる。好きでこの体に生まれてきたわけじゃないけれど、みんなに支えてもらうことが多いのはわかるよね」と。

翌日、友達に心から謝りました。「今までわがまま言ってごめんね。いろいろ支えてくれてありがとう」。そして「こんな私でも、これからも友達でいてくれる？」と伝えました。すると「私たちもごめんね」と言ってくれて、また笑い合えるようになったんです。

よく「障害を持ってるから仲間はずれにされた」と思われがちですが、みんなが勝手に離れていったわけではなく、私の言葉や態度が原因だったと思っています。だから私は、いじめられたと思っていません。むしろ、自分のきつい言葉で周りを傷つけてしまった側だったかもしれません。

── その気づきが、今の生き方にもつながっているように感じます。あの経験は、佐野さんにとってどんな意味を持っているのでしょうか。

佐野さん：こういう経験を、まだ心が素直な子ども時代にしておいてよかったと思っています。感謝の気持ちがどれだけ大切なものかを痛感したし、ピンチの裏には幸せに導くヒントが隠されていることも知りました。あのときの経験があるから、今、心から「ありがとう」と言えるんです。

傲慢だった自分に気づけたことはその後の人生の教訓にもなったという佐野さんでしたが、この経験はその後の学校生活に大きな影響を与えます。今度は周囲に「申し訳ない」という気持ちが先に立ってしまい、次第に引っ込み思案になっていったそうです。

笑顔を忘れた時期もありましたが、高校入学後にチアリーディング部に入ったことが転機に。顧問の先生に「あみには手足はないけど、口があるし声がある。だったらそれを生かせばいい」と言われたことで、自分の存在意義を見つられたことが、今の佐野さんの生き方にもつながっているといいます。

取材・文／西尾英子 写真提供／佐野有美