お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が３０日放送され、元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとし、日弁連に人権救済を申し立て、２６日に司法記者クラブで会見したことを報じた。

日本テレビが国分側の求めた“答え合わせ”について「一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」と回答したことなども伝えた。

コメンテーターで出演の細野敦弁護士は「国分さん側の人権救済の申し立てはレア事案」とした上で「わたしも弁護士になって、そそこになるんですけど、１回もそういう手続きを使ったことがなくて、今回、勉強したんですけど」と話し出した。

「弁護士会で年間１０００件くらいはあるんで回数的にはレアではないんですけど、弁護士会の中の手続きなので裁判のような強制力がない。あくまで調査、勧告をすることしかないので、そこは使い勝手が良くないのかなと思います」と続けた上で「普通の弁護士は国分さんの話を聞くと、出演契約の解除、無効というようなことを裁判手続きで行おうと思うと思うんですよね。ただ、出演契約無効の申立書を書こうと思うと、解除事由にあたることがないはずだと書くはずなんですけど、じゃあ、国分さんが日本テレビから受けたヒアリングの内容を思い出して書く。そうすると結局、ああ、解除事由があるなと言うことになって申し立て書が書けない。裁判手続きが取れないということになって人権救済申し立てという話になるのかなと思います」と推測していた。