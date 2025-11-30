元TOKIOの松岡昌宏（48）が30日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。いつ会っても「凄く楽というか、本当に楽しませてくださる」方というタレントを明かした。

リスナーから10月5日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学 秋の2時間SP」について感想が寄せられ、松岡は同番組の「インタビュワー林修」のコーナーで予備校講師でタレントの林修のインタビューを受けた。

松岡は「林先生はもう本当、いつお会いしてもとても丁寧な方でいらっしゃるから、凄く楽というか、本当に楽しませてくださる」と印象を語り、「俺は伸び伸びと聞かれたことに答えて、そしてプラス、林先生と2人でいろいろと盛り上がった話もありましたね」と振り返った。

「林先生ってやっぱり多彩でいらっしゃるのと同時に、なんだろうな、俺、いつも言うんですけど、“非の打ち所がある人”が好きなんですね。林先生って、ああ見えて、昔結構、失敗したこととか、競馬とか色んなことをちゃんと惜しみなく話してくれる。俺そういう人が好きで。だから思うんだよ」と話した。

「“くそー、競馬で外した”とかって思う時に“ちょっと待て”と。“あんなに頭のいい林先生ですら外すって言ったぞ”って。“あの林先生ですら競馬失敗したじゃないか。俺たち凡人なんか当たる、当たんないじゃないんだ”って俺は自分に言い聞かせている。本当そういう時のバロメーターに僕は、林先生を使わせてもらってます」と明かした。