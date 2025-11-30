大阪府交野市の山本景市長が２９日、Ｘを更新し「交野市はお米券を配布しません」と宣言。「農林水産大臣には意地でも屈しません」ともつづった。

山本市長はＸで「交野市はお米券を配布しません」とし、その理由について「１経費率が１０％以上と高い」「２今高い米を無理して買う必要はない」と記した。

高市政権では、重点支援地方交付金を自治体に配布し、使い道は自治体に任せるとしているが、山本市長は、交野市が受けると金額は「約５億円」とした上で「経費率が約１％の上下水道基本料金免除や、経費のかからない給食費無償化に充てたいと考えています」と使い道も説明した。

「補足」として、市町村がおこめ券を郵送すれば「トータル経費率は約２０％にはなるかなと思います」「特に上下水道基本料金免除は、実質的に極めて低い経費率で現金を配ることを意味するので、後は市民が判断すれば良いです」とも記した。給食費の無償化は「最速３学期から」で上下水道については「最速２月検診分からです」とした。

さらにＸで「私は市民を見ながら、使い方を決めますから、経費率０％の給食無償化、経費率１％の上水道基本料金免除と下水道基本料金免除に使い、より多く市民に配ります」とし、最後に「農林水産大臣には意地でも屈しません」と結んでいた。