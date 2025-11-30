±Ñ·àºî²È¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó»àµî¡¢88ºÐ¡¡¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ
¡ÊCNN¡Ë¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ñ¹ñ¤Î·àºî²È¤ÇµÓËÜ²È¤Î¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£88ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Ä¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢À¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢1998Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ±Ç²è¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤ÎµÓËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¼¹É®¤·¤¿·ÐÎò¤¬ºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Îµº¶Ê¡Ö¥ì¥ª¥Ý¥ë¥È¥·¥å¥¿¥Ã¥È¡×¤Ç5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£½é¤á¤Æ¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï1968Ç¯¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¥á¥¿±é·àÅª¤Ê¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥í¡¼¥¼¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¤È¥®¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿¡¼¥ó¤Ï»à¤ó¤À¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Î¡¼¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÏCNN¤Ø´ó¤»¤¿¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤È¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤¿¤Î¤Ï´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ïµð¾¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤â»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎµÓËÜ¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÀº¿À¤À¡×¤È¥Î¡¼¥Þ¥ó¤µ¤ó¡£¡Ö»ä¤Î»×¤¤¤Ï°äÂ²¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÄ¤°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Ä¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤¬±Ñ¥É¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¼«Âð¤Ç²º¤ä¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¶¦¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎºÇ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï29Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñÍ¿ô¤ÎÊ¸É®²È¤À¤Ã¤¿¥µ¡¼¡¦¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÊì¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ï1997Ç¯¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÍÇ½¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÂêºà¤Ë¤â¥Ú¥ó¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ÑµÒ¤ËÄ©Àï¾õ¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÏÈà¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÈà¤Î°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¿´¤«¤é¤Î°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð¸ý¤Ï¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤È¸«¤Ê¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÉÔµà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°Ö¤á¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤Î½ÐÀ¸Ì¾¤Ï¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥¹¥È¥é¥¦¥¹¥ì¥ë¡£¸½ºß¤Î¥Á¥§¥³¤Ë¤¢¤ë¥º¥ê¡¼¥ó¤ÇÀ¤Â¯Åª¤Ê¥æ¥À¥ä¿Í¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£°ì²È¤Ï1939Ç¯¤Î¥Ê¥Á¥¹¿¯¹¶¤«¤éÆ¨¤ì¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Â³¤¤¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ø¤ÈÈòÆñ¤·¤¿¡£¿ÆÂ²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¡Ê¥æ¥À¥ä¿ÍÂçµÔ»¦¡Ë¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²¤ÇµìÆüËÜ·³¤ËÄÀ¤á¤é¤ì»àË´¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬±Ñ¹ñ¿Í¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¡¢°ì²È¤Ç±Ñ¹ñ¤Ø°Ü½»¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥¹¥È¥é¥¦¥¹¥ì¥ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Éý¹¤¤ºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤Îµº¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ä¥Æ¥ê¡¼¡¦¥®¥ê¥¢¥à´ÆÆÄ¤Î¡ÖÌ¤ÍèÀ¤µª¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷»É±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤â¼¹É®¡£½ñÀÒ¤Î±Ç²è²½¤Ç¤Ï2012Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ê¡¦¥«¥ì¡¼¥Ë¥Ê¡×¤ÎµÓËÜ¤ä¡¢J¡¦G¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤òËÝ°Æ¤·¤¿1987Ç¯¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄë¹ñ¡×¤â¼ê³Ý¤±¤¿¡£