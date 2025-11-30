両腕と足がない先天性四肢欠損症として生まれた佐野有美さん。小学生のときに抱いたトラウマからしばらく笑顔を忘れていましたが、高校に入るとチアリーディング部に魅了されていって── 。

【写真】オレンジのウェディングドレスが素敵！笑顔を取り戻した佐野さん（8枚目／全18枚）

小学校のころのトラウマを引きずっていたが

2017年に結婚して現在は5歳のお子さんを育てる母でもある佐野さん

── 手足のない「先天性四肢欠損」として生まれた佐野有美さん。SNSなどで前向きな言葉を発信し、明るい笑顔で多くの人に元気を届けています。けれど、その笑顔の裏には、思春期に自分を見失い、笑うことが怖くなっていた時期もあったといいます。高校では、チアリーディング部に入部。運動部の中でも体を使うチアに挑んだのは、なぜだったのでしょう。

佐野さん：最初は、友達のつき添いで見学に行っただけなんです。当初は自分には無理だと思っていたし、入るつもりはまったくなくて。でも見た瞬間、衝撃を受けました。「すごい、カッコいい！」と。先輩方の笑顔が本当に輝いていて、パワフルで元気いっぱいで。

そのころの私は、心の底から笑うことができなくなっていた時期でした。「変わりたい」「自分を取り戻したい」という思いを抱えていたからこそ、あの光景に強く心を揺さぶられました。まさに心を奪われた瞬間でした。

──「笑顔を失っていた」というのは、どんな背景があったのですか？

佐野さん：小学校高学年のころ、感謝の気持ちを忘れて友達に強い態度をとってしまい、孤立したことがありました。そのとき初めて、私は周りに支えられて生きていたんだと実感して、猛省したんです。みんなにきちんと謝って、また仲間としてやり直すことができました。

ただ、その経験がきっかけで、今度は「申し訳ない」という気持ちが先に立つようになってしまって。中学校に入ると新しい友達も増え、以前のような明るさを出せなくなっていきました。引っ込み思案になって、自信も失ってしまったんです。

また誰かを傷つけたらどうしよう、また孤立したら怖い。そんな気持ちばかりが先に出てしまって。「今のひと言で相手を嫌な気持ちにさせていないかな」と考えすぎてしまう。だから何かを決めるときも「みんなに合わせればいいや」と自分の意見を言わなくなりました。そうしていくうちに、気づけば本気で笑うことができなくなっていたんです。

── 過去の反省が、いつの間にか自分を縛るトラウマのようになっていたんですね。

佐野さん：まさにそうでした。中学時代はずっとそんな感じで。だから高校進学にも不安があり、「行きたくない」と思っていたほどです。でも両親が「高校だけは出ておいてほしい」と言ってくれて、バリアフリーの整った私立高校に進むことになりました。

両親は「自分らしく生きていけばいいんだよ」と励ましてくれたけれど、その「自分らしさ」がわからなくなっていたんです。「明るいところが有美らしさでしょ」と言われても、どうすれば明るく振る舞えるのかもわからない。それが本当の自分なのかも、もはやわからなくなっていました。

そんなとき出会ったのがチアリーディング部でした。先輩たちが笑顔で生き生きと活動している姿を見て「あ、これだ」と。忘れていた感覚が蘇りました。「そういえば私、昔こんなふうに笑ってたよね」「ここに私の答えがある」と思ったんです。「私もここに入れば、笑顔を取り戻せるかもしれない」と。

「いや、ムリですよね…」に顧問の先生が即答で

2017年に結婚した夫と交際していたころ

── とはいえ、現実を考えると、ためらいもあったのでは？

佐野さん：もちろんです。運動部ですし、チアリーディングは手足を使う競技です。頭では「そんなのムリに決まってる」と思っていました。そんな私の気持ちを、顧問の先生が察してくださったんです。「入りたいの？」と聞かれて、「いや、でもムリですよね…」と答えたら、「あなたのいいところって何？」と聞かれて。戸惑いながら「笑顔と元気です」と答えたら、「OK、それなら大丈夫！明日からおいで」と即答されたんです。驚いて「え、でも踊れませんよ？」と言ったら、「入りたくて見に来たんでしょ。じゃあ、いいじゃない」と。こうして入部が決まりました。

── その先生、いっさいの迷いがないのがすごく印象的です。「負担になる」とか「面倒を見るのが大変そう」ではなく。

佐野さん：特別な経験があったわけではなかったと思います。でも、本当に偏見がない方で「やる気があるなら問題ない」とほかの子と同じように見てくれました。特別扱いもいっさいなしです。

それまでは「ムリしないでね」と気をつかってくれる先生が多かったんです。でもチアの先生は違いました。「できないならできることを探しなさい。あなたも仲間のひとりなんだから」と。私だけ「じゃあいいよ」とは絶対に言わない先生でした。

── その接し方を佐野さんはどう感じたのでしょう？

佐野さん：うれしかったです。初めて「対等に扱ってもらえた」と思いました。いい意味で厳しく、公平に接してくれる先生でしたね。

── チアリーディングというと、手足を使った激しい演技のイメージがあります。佐野さんはどんなふうに関わっていたんですか？

佐野さん：最初は見学するだけでした。それだけでも元気をもらえて、仲間の姿を見ているだけで楽しかったんです。ただ、みんながどんどん成長していくうちに、「自分だけ何もできていない」と感じるようになって。次第に孤独感を覚えました。そんなとき、先生が声をかけてくれたんです。「有美。今、楽しくないでしょ」と。私は「楽しいです」と言えず、うつむいてしまいました。

すると先生はこう言ったんです。「ちょっと厳しいこと言うけど、有美は一生この体のままで手足が生えてくるわけじゃない。今はご両親がいるけど、将来はひとりで生きていくことになるかもしれない。だから、できることを見つけていかなきゃいけないんだよ」。そして、「有美には手足はないけど、口があるし声がある。だったらそれを生かせばいい」と。ハッとしました。

それまで私は自分のことを「迷惑をかける存在」だと思い込んでいた。でも、声でみんなを支えることはできるかもしれない。そう気づかせてもらったんです。

「お荷物」だと思っていた自分にも役割がある

── 厳しい言葉でも、前向きに受け止められたのはなぜでしょう。

佐野さん：「そんなこと言われて嫌じゃなかった？」とよく聞かれます。でも私はそうは感じなかった。先生は本気で私と向き合ってくれていました。優しくしておいたほうが無難、という態度ではなく、心から「変わってほしい」と思っての言葉だった。だからこそ、まっすぐ心に届いたんだと思います。

そこから私は変わりました。手足は使えなくても、声で仲間をサポートすることはできる。「今のタイミング、もう少し手を上げたほうがいいよ」とか、「ここちょっとズレてたよ」と声をかけるようになったんです。すると仲間が「ありがとう、有美、見てくれる？」と頼ってくれるようになって。それがすごくうれしかった。

「お荷物」だと思っていた自分にも役割があるんだと感じました。感謝の気持ちを持つこと、頼られることのうれしさを、身をもって知ることができました。

この先生と出会っていなかったら、私はきっと今でも遠慮しながら生きていたと思います。チアとの出会い、そして先生との出会いが、今の生き方を形づくった。まさに人生の転機でしたね。

…

チアとの出会いによって、小学校時代のトラウマから自分を解放し、人生が大きく変わったという佐野さん。しかし、その後も大きなハードルが立ちはだかります。過去に傷ついた経験から、どうしても恋愛に対して臆病になっていたんだそう。そんな佐野さんを変えてくれたのが今の夫でした。当初は佐野さんが傷つく姿を見たくない、夫にも迷惑をかけたら申し訳ないと、佐野さんのご家族は結婚に反対していたそう。しかし、自分ひとりでも暮らしていける姿を見せたことで、家族を納得させ、無事に結婚に。現在は1児の母として子育てに奮闘しています。

取材・文／西尾英子 写真提供／佐野有美