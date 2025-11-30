都営住宅で、お風呂の「排水管」がつまった！備え付けの設備なのに「修理費用5万円」は自己負担なの？

都営住宅の排水管の詰まりは自己負担？

JKK東京（東京都住宅供給公社）によると、入居者の故意や過失によって生じた修繕に要する費用は、入居者負担になります。

排水管の詰まりが、日常的な清掃を怠ったことやうっかり固形物を落としたことで起こったのであれば、詰まりの原因は入居者にあると考えられるため、修理費用も入居者が負担しなければなりません。

修繕費用の負担区分でも、お風呂の排水管の詰まりは「入居者負担」とされています。



お風呂の排水管が詰まる原因は？

お風呂の排水管が詰まる原因には、さまざまなものがあります。

市販の薬剤を使って詰まりを解消したり、自分で取り除いたりすることが難しい場合は、業者への依頼が必要でしょう。この場合は、詰まりの解消方法によって費用も異なるようです。

今回は「修理費用5万円」と高額なため、詰まりの除去にあたって専用の機械や部品の分解などを要する作業であったと考えられます。



修繕費用費の負担区分

入居者の故意や過失による故障や不具合ではなく、通常使用によるものや経年劣化によって修繕が必要になった場合は、都が費用を負担します。

お風呂場では、都が設置した手すりがぐらついている場合や、照明器具本体が腐食破損している場合、換気扇が回らなくなった場合などは、都が負担します。

お風呂場以外で都が修理費用を負担する範囲は、以下のようなケースです。ただし、入居者の責任による破損が原因と考えられる場合は、この限りではありません。



・玄関ドアが開かない、閉まりが悪い

・居室のサッシの開閉不良、畳の割れによるきしみ

・キッチン換気扇のモーター部の破損、流し台のシンク腐食による穴開き

・トイレの水が止まらない、便器本体のぐらつき

上記のような不具合に気づいたときは、JKK東京のお客さまセンター修繕受付まで連絡しましょう。



修理する際の注意点

都の負担で行うことになっている修繕であっても、状況によっては負担してもらえないこともあります。

例えば、使用するにあたって支障のない範囲での汚れや破損、変色、損耗については、都負担による修繕は行われません。入居者が設置した設備や機器についても、都が負担する範囲の対象外です。

また、修理費用の負担区分については自治体によって異なっている場合もあるため、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

公営住宅の共用部分については、入居者が月々負担している共益費を修繕に充てる場合もあるようです。



排水管が詰まった原因が入居者にある場合、備え付けの設備でも修理費用は入居者負担となる

都営住宅では、備え付けの設備であっても、入居者の故意や過失により排水管が詰まった場合、修繕費用は入居者が負担しなければなりません。

お風呂の排水管は入居者が清掃や手入れを怠ったことや、固形物を流してしまったことなどが原因で起こる可能性があるため、その場合は入居者負担で修理することになるでしょう。

そのほかにも、どのような場合に都が修理費用を負担し、どのような場合に入居者が負担する必要があるのか、確認しておくことをおすすめします。



出典

JKK東京 一般賃貸住宅 修繕費等の費用負担区分一覧表（入居中の負担区分）原状回復に係る費用負担基準（退去時の負担区分）（16・17ページ）

JKK東京 丸わかり︕修繕費用の負担区分 その5 浴室編

JKK東京 丸わかり︕修繕費用の負担区分 その1 玄関まわり編

JKK東京 丸わかり！修繕費用の負担区分 その6 居室編

JKK東京 丸わかり！修繕費用の負担区分 その4 流しまわり編

JKK東京 丸わかり！修繕費用の負担区分 その5 トイレ編

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー