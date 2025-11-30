TXT、「2025 MAMA」で「スーパー・ステージ・アーティスト賞」受賞！物語性のあるステージを評価

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERがK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」で受賞の栄誉に輝いた。

去る11月28〜29日、TOMORROW X TOGETHERは香港のカイタック・スタジアムで開催された「2025 MAMA AWARDS」2日目に「スーパー・ステージ・アーティスト」部門のトロフィーを手に入れた。

物語性のあるパフォーマンスを披露する“ステージテラー”（ステージとストーリーテラーを合わせた言葉）の実力を認められた結果だ。

5人のメンバーは、「貴重な賞をいただき、ありがたい。これからもMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）とともに幸せに音楽を楽しめるように努力する。送ってくださった応援と愛に応えるために、最善を尽くす」と感想を述べた。

また、「難しい状況が素早く回復し、多くの方々が穏やかでいられることを願う」と伝えた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

この日、TOMORROW X TOGETHERは4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』の収録曲『Upside Down Kiss』とタイトル曲『Beautiful Strangers』を披露した。

特に、『Beautiful Strangers』は大規模な会場にふさわしく、より雄大なサウンドへと編曲された。激しいダンスと安定した歌唱力が調和し、「スーパー・ステージ・アーティスト」という受賞名にふさわしいステージだったと評価された。

先立って、授賞式初日にはヨンジュンがソロステージを飾った。1stソロミニアルバム『NO LABELS：PART 01』の収録曲『Coma』とタイトル曲『Talk to You』で圧倒的な存在感を放った。メガクルーダンサーたちと息を合わせて、スケールの大きい公演を披露し、新たに追加されたダンスブレイクで一層力みなぎるステージを完成させた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは来る12月10日に放送されるフジテレビ『2025 FNS歌謡祭』、13日の「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」、25日の『2025 SBS歌謡大典』、30日の「COUNTDOWN JAPAN 25/26」でステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）