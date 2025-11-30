高島礼子「姉と久々にランチタイム」 姉妹時間のオフショットに反響「相変わらずお綺麗で」「楽しそう」「何歳になっても可愛い」「仲良し姉妹いいなぁ」
俳優の高島礼子（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。「姉と久々にランチタイム」を楽しんだことを明かし、ラフな笑顔が印象的な姉妹時間のプライベートショットを披露した。
【写真】「楽しそう」「何歳になっても可愛い」姉とのランチタイムを満喫する高島礼子
「昨日は、真帆ちゃんのお店に」と親交のある俳優・とよた真帆（58）が手がけるレストランで食事を楽しんだことを紹介し、3枚の写真をアップ。
「昼から夕方までおしゃべり ケーキはシェア」と、“はしご”で家族水入らずのひとときを過ごしたことを伝えている。
コメント欄には「楽しそう」「相変わらずお綺麗で」「何歳になっても可愛いなぁ」「お姉様とランチ 美味しいお料理とスイーツがまぶしいです」「仲良し姉妹いいなぁ」「おしゃべりの尽きないいい時間を過ごせて良かったですね」など、さまざまな声が寄せられている。
