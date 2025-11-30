好き＆行ってみたい「和歌山県の商店街・市場」ランキング！ 2位「黒潮市場」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
季節はすっかり冬。冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
【5位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「和歌山県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：黒潮市場（和歌山市）／78票和歌山市にある黒潮市場は、マグロの解体ショーが名物で、新鮮な海産物やバーベキューを楽しめるテーマパーク型市場です。活気ある雰囲気と、和歌山ならではの海の幸を存分に楽しめる点が「行ってみたい」という票を集めました。食のエンターテインメント性が高く評価されています。
回答者からは「海鮮をその場で味わえる感じがよくて、観光地としても盛り上がっているイメージ。活気があって雰囲気ごと楽しめそう」（30代女性／秋田県）、「まぐろの解体ショーを行っている市場なので活気があり、新鮮なまぐろを購入出来るから」（40代女性／京都府）、「名物のマグロ解体ショーは迫力満点 海鮮丼・寿司・干物など食べ歩きが充実」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：とれとれ市場 南紀白浜（白浜町）／126票和歌山県白浜町にある「とれとれ市場 南紀白浜」が、圧倒的な票数で1位となりました。西日本最大級の海鮮マーケットとして知られ、新鮮な魚介類や地元の特産品が豊富にそろっています。観光地に近い立地の良さと市場の活気、そしてマグロの解体ショーなどのイベントも人気を集めています。
回答者からは「西日本最大級で海の魅力がたっぷり詰まった海鮮市場だから」（40代女性／兵庫県）、「昨年白浜に行き、周りに宿泊施設や温泉もあって観光に便利だと思ったから」（30代女性／沖縄県）、「海鮮の規模感が圧倒的で観光気分を存分に味わえる」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)