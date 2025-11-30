「結婚しましょう…」百田夏菜子、美脚ショットに反響「なんでも似合っちゃうの天才」「スタイル良っ！」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは11月27日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルの写真を披露しました。
【写真】百田夏菜子の美脚際立つコーデ
コメントでは「ファンタジックでアンニュイな」「夏も似合って冬も似合う、、、可愛い〜すぎる！！」「メイクが違うと別人見たい」「綺麗で可愛くてサイコー！！！」「めっちゃキラキラしてるね！」「スタイル良っ！」「結婚しましょう…」「なんでも似合っちゃうの天才」「白い妖精さんみたい！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「綺麗で可愛くてサイコー！！！」百田さんは「Holidayシーズンのときめきを纏った、柔らかく、あたたかみのある空間でした」とつづり、5枚の写真を載せています。水色のファーが付いたコートに、タンクトップのワンピースを合わせたコーディネートを披露。ファッションブランド「UGG」のPR投稿で、ブーツが印象的な姿です。ワンピースからは美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルがより際立っています。
「夏菜子ちゃん可愛すぎる」14日には「ホリデーシーズンに向けて」とつづり、クリスマスツリーの前で撮影したショットを披露した百田さん。ファンからは「綺麗で可愛くてサイコー！！！」「レゴクリスマス素敵ですね」「夏菜子ちゃんレゴステキのふね〜」といったコメントが寄せられました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
