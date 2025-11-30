楽天は30日、弓削隼人投手と小孫竜二投手が2025シーズン限りで現役を引退し、アマスカウトに就任すると発表しました。

弓削投手は2018年のドラフト会議でドラフト4位指名を受け、SUBARUからプロ入り。2019年にプロ初勝利を記録し、22年から主にリリーフとしてマウンドに上がり、24年には自己最多となる34試合に登板しました。今季は登板がなく、戦力外通告を受けていました。プロ7年間で通算82試合に登板して9勝7敗、1ホールド、1セーブ、防御率4.94となっています。

一方、小孫投手は2022年にドラフト2位指名を受け、鷺宮製作所からプロ入り。リリーフとして1年目は4試合に登板、翌年は2試合、今季は1試合にとどまり、オフに戦力外通告を受けていました。プロ3年間で7試合に登板して0勝0敗、防御率5.40を記録しています。

引退とあわせて、今後はともに『チーム統括本部スカウト部アマスカウトグループ』に転身することを発表。

弓削投手は球団を通じて「このたび、現役を引退することになりました。良い時も悪い時もファンの皆さんと共有できたことは僕の財産です。来季からはスカウトとしてチームのために尽力いたします」とコメント。

小孫投手は「このたび、現役引退することに決めました。楽天イーグルスで過ごした3年間、夢のような時間を過ごすことができました。また、ファンの皆様の熱いご声援のおかげで力が湧きました。本当にありがとうございました。これからは、球団の力になれるように、精一杯頑張ります」とファンへ感謝の言葉を述べました。