２９日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、高市政権が先週、閣議決定した２１兆３０００億円規模の総合経済対策について報じた。

物価高の対応について、おこめ券の配布などを盛り込んだ今回の政策についての感想を聞かれたコメンテーターで出演の社会起業家・石山アンジュ氏は「また借金？」と書いたフリップを提示。

今回、補正予算１８・３兆円のうち約６割が国債に依存することについて「現役世代として見ると、また借金かという不安の方が大きいです」と話し出すと「今回も積極財政、大規模な財政出動という中で国債の発行に関しても増額をしているわけですよね。もちろん、それで成長できたらいいんですけど、やっぱりアベノミクスも大きな財政出動をして結果的に実質ＧＤＰ（国内総生産）も低迷していたし、実感としての成長というのも正直、湧いてないというのも多くの国民が感じていることだと思うんですね」と続けた。

その上で「そうすると、本当にこれだけ財政出動して、本当に成長できるの？ 本当にこれだけ国債を発行して将来のツケがどのくらい回ってくるの？というところの不安というのは、どうしても大きいですよね」と話していた。