夏帆、“両家顔合わせ”に豪華な顔ぶれズラリ「素敵な家族写真」「お母さん若すぎて姉妹みたい」
俳優の夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】豪華な顔ぶれ！“両家顔合わせ”ショットを公開
第7話では、勘違いから“両家顔合わせ”を行うことになり、怒涛の展開を迎えた。公式SNSは「大集合」とつづり、海老原家キャストの竹内涼真、菅原大吉、池津祥子、山岸家キャストの夏帆、星田英利、しゅはまはるみ、菊池亜希子らが笑顔で集結する一枚を添えた。
ファンからは「いつかは皆んな揃ってこんな風に笑顔の集合写真撮れる時がくるの楽しみにしています。その時は鮎美は純白ドレス姿かな」「素敵な家族写真」「ドラマ内と違って和やか〜良い写真」「本当の家族顔合わせみたい」「みんな思ってるけど鮎美のお母さん若すぎて姉妹みたい」「色々あってもオフショットは平和ですね」などの声が寄せられている。
