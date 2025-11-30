吉本新喜劇のアイドルグループ「秘蔵っ子」4人が加入 新メンバーの特技に驚がく「アイドル捨てたな…」
吉本新喜劇GM月例会見が28日、大阪・なんばの吉本興業大阪本社で開かれ、4人が加入し新体制となった秘蔵っ子が登場。新メンバーが特技を披露した。
【写真】間寛平もびっくり！特技を披露した秘蔵っ子・沖ひなた
秘蔵っ子は、吉本新喜劇ゼネラルマネージャー（GM）の間寛平プロデュースで2023年3月に新喜劇の若手座員12人により結成されたダンス＆ボーカル＆コメディユニット。2人の卒業で10人体制となり、さらに今年9月の公演に、8人の卒業と4人の加入が発表された。従来のメンバーだった小林ゆう（26）と咲方響（26）が残り、きだななみ（24）、おはる（27）、野呂桃花（24）、沖ひなた（20）が加わり、女性メンバー6人の新体制になった。
この日、全員そろって登場した秘蔵っ子。自己紹介では新メンバーのおはるが、“フラフープを回しながら、カスタネットを叩きながら、レミオロメンの「粉雪」を歌う”という特技を披露。「やれることはやりました」と言うおはるだったが、寛平GMは「アイドル捨てたな…」と一言。フォローに入った酒井藍も「よかった。すごい地を這うような低音ボイスで」と表し、笑いを誘った。
さらに沖は、手が小さいという特徴を生かして、拳を口の中に入れるという離れ業を披露し、会場を驚がくさせた。アイドルらしからぬ迫力ある絵面に寛平GMは「もうアイドル捨てたな…」とコメントしていた。
寛平GMは「こういうメンバーなんですけど、これから頑張っていきますので、かわいがってください」とアピール。「アイドルでもお笑いやから、歌を歌いながら、お芝居もできる子になってほしい」と呼び掛けた。
12月24日には、なんばグランド花月で、寛平GMと秘蔵っ子によるライブ「聖なる日に贈る歌と笑」を開催する。ゲストにはガガガSP、寛平の長男で歌手の間慎太郎、HOT JACKSが出演。新体制になった秘蔵っ子にとって初の舞台となる。
