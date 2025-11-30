µÈËÜ¿·´î·à¡¦¼ã¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÈëÂ¢¤Ã»Ò¡×¤Ë¿·Å¸³«¡¡½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡É½éÉñÂæ¡ÉÈ¯É½
¡¡µÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¤¬28Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤ÎµÈËÜ¶½¶ÈÂçºåËÜ¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¡¢µÈËÜ¿·´î·à¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤È¶¦¤Ë4¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ö´²Ê¿¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡¦²¤Ò¤Ê¤¿
¡¡ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ï¡¢´²Ê¿GM¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç2023Ç¯3·î¤Ë¿·´î·à¤Î¼ã¼êºÂ°÷12¿Í¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥³¥á¥Ç¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2¿Í¤ÎÂ´¶È¤Ç10¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯9·î¤Î¸ø±é¤Ç8¿Í¤ÎÂ´¶È¤È4¿Í¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½¾Íè¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤æ¤¦¡Ê26¡Ë¤ÈºéÊý¶Á¡Ê26¡Ë¤¬»Ä¤ê¡¢¤¤À¤Ê¤Ê¤ß¡Ê24¡Ë¡¢¤ª¤Ï¤ë¡Ê27¡Ë¡¢ÌîÏ¤Åí²Ö¡Ê24¡Ë¡¢²¤Ò¤Ê¤¿¡Ê20¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤È¤¤¤¦¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤Ï¤ë¤¬¡È¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¡ÖÊ´Àã¡×¤ò²Î¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤ò¡¢²¤¬¼ê¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢·ý¤ò¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤òÈäÏª¡£·Ý¿Í¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢²¤ä¤¤À¤¬·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÌîÏ¤¤¬¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤»Ñ¤â¸«¤»¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿12·î24Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¡¢´²Ê¿GM¤ÈÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖÀ»¤Ê¤ëÆü¤ËÂ£¤ë²Î¤È¾Ð¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¬¥¬¥¬SP¡¢´²Ê¿¤ÎÄ¹ÃË¤Ç²Î¼ê¤Î´Ö¿µÂÀÏº¡¢HOT JACKS¤¬½Ð±é¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´²Ê¿GM¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£½¾Íè¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÁ´°÷¤¬¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²Î¤òÍÙ¤ê¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¸Ç¤á¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤«¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Íß¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È²Î¤âÍÙ¤ê¤â¤ª¾Ð¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ö´²Ê¿¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡¦²¤Ò¤Ê¤¿
¡¡ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ï¡¢´²Ê¿GM¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç2023Ç¯3·î¤Ë¿·´î·à¤Î¼ã¼êºÂ°÷12¿Í¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥³¥á¥Ç¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2¿Í¤ÎÂ´¶È¤Ç10¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯9·î¤Î¸ø±é¤Ç8¿Í¤ÎÂ´¶È¤È4¿Í¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½¾Íè¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤æ¤¦¡Ê26¡Ë¤ÈºéÊý¶Á¡Ê26¡Ë¤¬»Ä¤ê¡¢¤¤À¤Ê¤Ê¤ß¡Ê24¡Ë¡¢¤ª¤Ï¤ë¡Ê27¡Ë¡¢ÌîÏ¤Åí²Ö¡Ê24¡Ë¡¢²¤Ò¤Ê¤¿¡Ê20¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤È¤¤¤¦¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿12·î24Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¡¢´²Ê¿GM¤ÈÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖÀ»¤Ê¤ëÆü¤ËÂ£¤ë²Î¤È¾Ð¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¬¥¬¥¬SP¡¢´²Ê¿¤ÎÄ¹ÃË¤Ç²Î¼ê¤Î´Ö¿µÂÀÏº¡¢HOT JACKS¤¬½Ð±é¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´²Ê¿GM¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£½¾Íè¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÁ´°÷¤¬¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²Î¤òÍÙ¤ê¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¸Ç¤á¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤«¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Íß¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È²Î¤âÍÙ¤ê¤â¤ª¾Ð¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£