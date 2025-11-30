中学2年でデビューし、モデル歴27年となる田中美保さん（42）。『セブンティーン』『non-no』『MORE』といったファッション誌で活躍し、表紙を飾った回数は70回以上というカリスマモデルだが、本人は「私は至って普通」と語る。

2012年には元サッカー日本代表の稲本潤一さんと結婚し、現在は6歳と4歳の男の子のお母さんでもある田中さんに、キャリアの原点から「ワンオペ続き」という子育て事情まで話を聞いた。（全2回の1回目／2回目に続く）



「いつか倒れるな、私」6歳と4歳の子どもの子育て真っ最中

――今日はよろしくお願いします。今は2人のお子さんの子育て真っ最中ということですが、この時間は幼稚園ですか？

田中美保さん（以降、田中） ですね。6歳と4歳の男の子を日々、追いかけ回しております（笑）。

――今日、ここまでのスケジュールはどんな感じでしたか（取材は9月末）。

田中 今日は6時に起きてお弁当を作って、7時すぎに子どもを送り出したら、夏に使ったプールを片づけまして。

――ありますよね、そういうの。

田中 あとごみ捨てして、洗い物とか全部やって、ドラッグストアに買い物行って。で、その間に化粧もして、今ここに至った感じですかね。

――朝の送り出しは夫の稲本潤一さんと一緒に？

田中 そうですね。去年現役を引退して、今はユースのコーチをやっているので夜はいないんですけど、朝は夫もいるので、一緒にバス乗り場まで送ってます。

――毎晩、未就学児2人をワンオペって、めちゃくちゃキツくないですか。

田中 ほんと、「いつか倒れるな、私」って思いながら、毎日やってます（笑）。

「テレビに出られるのかなぁ」小学4年生の時にスカウトされて芸能活動を開始

――今は子育て中心の生活ということですが、もともと芸能界入りしたきっかけは？

田中 小学校4年生の時に西武園ゆうえんちで遊んだ帰りに事務所の方に声をかけられたのがきっかけですね。

――もともと芸能界に興味はあったんですか？

田中 いや、そうでもなくて。ただなんとなく、「テレビに出られるのかなぁ」くらいのノリではじめたんだと思います。

親も、「ステージママみたいなことは絶対しないし、一切関与しないから、自分でやれるならやりなさい」って感じでしたね。

「ゆるい感じでやってた」小学生時代はオーディションで落選続き

――小学生時代の仕事で記憶に残っているものは？

田中 『家なき子』のオーディションに行ったことがある……気がする。「1」のほうじゃなく、「2」だったかな？ まあ、落ちてますけど。懐かしくないですか。

――安達祐実さん主演のドラマですよね。「同情するなら金をくれ」って皆言ってました。

田中 すごく流行ってましたよね。だからたぶん、そういう流行りのドラマに出られる人になりたい！ みたいなモチベーションでやってたんだと思います。

――急に大人の世界に入ったことで戸惑いはなかったですか。

田中 それもあんまりなくて。とにかく学業優先だったので、オーディションでも仕事でも、「学校は休みません。学校が終わった後だったら大丈夫です」というスタンスでやってました。

そんなゆるい感じでやってたせいか、小学校時代はオーディションに行っても落ちてばっかりでしたね。

――はじめはモデルではなく俳優を目指していたんですね。

田中 事務所が俳優で押し出してくれていたんですけど、箸にも棒にもかからないまま、結局、中学生の時に初めてファッション誌をやらせてもらったんです。それが『プチセブン』でした。

髪型をショートにして『セブンティーン』で大ブレイク

――90年代の『プチセブン』って、めちゃくちゃ人気雑誌でしたよね。

田中 あの当時って、『セブンティーン』派、『プチセブン』派、『non-no』派とか、お気に入りの雑誌がそれぞれあったじゃないですか。

――そうでした。

田中 私は当時『プチセブン』派だったから出られたのはすごい嬉しかったんですけど、1カット載った以降、話もなく（笑）。

その後、高校生の時に『セブンティーン』のカメラテストに受かって、『セブンティーン』がすごいいっぱい使ってくれました。ありがとう、『セブンティーン』（笑）。

――『セブンティーン』で田中さんの人気が爆発しました。理由はなんだと思いますか？

田中 何ででしょうねえ（笑）。ひとつあるのは、私、高校に入る前にショートにしたんですけど、そのタイミングでショートのモデルの子が周りにいなかったのかもしれないですね。で、たぶん、ショートにした方が垢抜けたんだと思います。

――何でショートにしたんですか。

田中 ずっと切りたかったんですけど、親がロング好きでなかなか切れなくて。で、ようやく中3の卒業式前に初めて表参道の美容院に行ってバッサリ切ったんです。それまでは1000円カットだったので。

そこから結構使ってもらえるようになったんですけど、当時はバイトもしてまして。

「この仕事を続けられるわけがない」バイトを掛け持ちしていた高校時代

――高校に通ってモデルをしながら、さらに別のバイトを？

田中 地元のガソリンスタンドとコンビニでやってました。バイトしてる時にどんどんモデルの仕事が来るんですけど、「今日バイトなんで」って断って（笑）。ふざけてますよね、ほんとに。「ちゃんとやれ！」って感じですよ（笑）。

――本当に普通の高校生としてモデルもやっていたというか。

田中 ずっとこの仕事を続けられるわけがないと思っていたし、こんなにうまくいくはずがない、みたいに思ってたんですよね。

だから高校生の時は部活の1個、アルバイトの1個という感覚で、同い年くらいの女の子たちとワイワイやるのを楽しみに行っていた感じです。

――人気がうなぎ登りになっていく中で、街中でも声をかけられて大変だったのでは？

田中 気づかれるとかはあんまりなかったです。むしろ原宿に行くとよくスカウトされてました（笑）。「あ、もう事務所入ってます」みたいな。

――それで向こうが「田中美保だ」と気づくみたいな。

田中 「あっ、すいません」って言われたこともありますね（笑）。

「数キロ太った時はかなり言われました」スタイル維持の苦労

――ダイエットといったスタイル維持で苦労はなかったですか。

田中 20歳すぎてお酒を飲むようになって数キロ太った時はかなり言われました。高校を卒業してそのままモデルの仕事をはじめたんで、やっぱりまだどこか甘えもあったんでしょうね。周りからシビアに“商品”としての自分を突きつけられたことで、プロ意識が芽生えたんだと思います。

それから忙しくなり、毎日撮影が入るようなスケジュールになって。1日で3誌ぐらい掛け持ちしてましたし、仕事が終わった後ご飯を食べに行って、3時に寝て朝6時集合みたいな生活でした。忙しいせいで痩せたところもあるんだと思います（笑）。

――厳しい体重制限があった？

田中 厳しかったと思います。今でこそ「細すぎるのはどうなの？」みたいな世の中になってきてますけど、当時はまだそういう風潮はなくて。

かなり過酷なダイエットをしている子もいましたけど、私の場合はそこまでするならやらなくていいか、みたいなタイプだったので。

「無理をしている子もいたのかな」事務所からも編集者からも「痩せろ」と…

――太ると雑誌に呼ばれなくなったり？

田中 それはありましたね。無理をしている子もいたのかな……。もちろん、それが良しとされてるわけじゃないけど、事務所からも編集者からも「痩せろ」って言われますからね。

なのに、撮影の時にはお菓子が山盛りで置いてあって。皆その場では手を付けないけど、帰ってから食べちゃう。で、自己嫌悪に陥る子もいたかもしれない。

ただ、私が数キロ太ったこともそうですけど、ストレスで甘いものとかお酒に走ることって、普通の女の子なら誰でもあると思うんですよね。プロとしてはいかがなものか、ではあると思うんですけど。

――365日ダイエットしないと、と思うのはしんどいですよね。

田中 いまだに、「これ食べていいのかな」って思いますからね。もう今は好きなものを選んで食べてますけど、頭によぎること自体がすごいストレスです。

そんな感じで20代前半からずっと「ダイエットしなきゃ」って意識はあるんですけど、産後かなり太って、もう痩せません（笑）。

「思ってたより早く自分の名前がひとり歩きしちゃった」大ブレイク後に抱いていた複雑な想い

――過去のインタビューを読むと、田中さんはいつも「私は普通なんで」と答えているのが印象的でした。

田中 周りのモデルの子は背も高いし足も長くてまっすぐだったけど、自分はそんな神がかったスタイルなわけでもなく、骨盤も開いてるし太りやすいし。

なんというか、もう骨格からかわいい子っているじゃないですか。自分はそうじゃないってわかってたから、愛嬌で生きてきました（笑）。

――一方で、「田中美保になりたい！」といった特集が組まれるほどの人気ぶりでした。どう受け止めていた？

田中 いまだに「美保ちゃんの載っている雑誌を切り抜いて美容院に持って行ってた」とかってママ友に言われるんですけど、「知ってくれてたんだぁ、嬉しい！！」みたいな（笑）。「ありがとう、皆」って気持ちです（笑）。

ただ、当時は思ってたより早く自分の名前がひとり歩きしちゃった感があって。圧倒されちゃってたかな。

――自分の知らない“田中美保”になっていくというか。

田中 そうですね。テレビに出てるわけじゃなかったから、雑誌だけだと皆の想像が広がるじゃないですか。

――たしかに。

田中 私が出ていた時は月2回刊行のファッション誌があるくらい雑誌の売上が良かったから、モデルの子も人気の時代で。

それでモデルの子がテレビに出ると、「思ってたのと声が違う」みたいな反応があって、ちょっと怖くなったのはありますね。世間が思う「田中美保」と自分が思ってる自分って違うのかな？ と思ったりはしましたね。

――今、当時の写真を見返すこともありますか。

田中 今はないです。過去なんでね（笑）。モデルの仕事はすごい好きだし続けたいけど、ずっと続けていけるほど楽な業界でもないだろうなあ、とずっと思って今に至ると。

いまだに、「もう他のお仕事を探そうかな？」と思うこともあります。もちろん、他のお仕事も大変だと思いますが……。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

（小泉 なつみ）