¡¡£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥»¥Þ¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÁûÆ°¤Ë¡£¤½¤ó¤Êçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤È·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Ë°Õ³°²á¤®¤ë¿ÍÊª¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤È·°¤¬¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤ËÁ´¤Æ¤òÏÃ¤¹¡£çý³¤·Ã¤Ï¡¢¤µ¤æ¤ê¤ÎÉ×¤ÎËÜ¶¶¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜ¶¶¤Î¿Æ¤«¤é¤Ï·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þçý³¤·Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ê¤ª´ê¤¤¤òËÜ¶¶¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç·ãÅÜ¤·¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÌ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿»ö¤â¹ð¤²¡¢¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Î·½¸ã¤È¤¤¤í¤Ï¤¬¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ë¥»¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¡£½µ´©»ï¤â³Ø¹»¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¹»Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿·°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Øñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ÎÊÝ¸î¼Ô²ñ»°±©±¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤¬¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò·°¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥É¥ó¡¦¶å¾ò¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤Ï¼Ö¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤³¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¸À¡£²¡¤·´ó¤»¤ë½µ´©»ïµ¼ÔÃ£¤«¤é·°¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·°¤ÎÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿È¿±þ¤Ë¡¢Å¨ÂÐ¿´´Ý½Ð¤·¤À¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô²ñ»°±©±¨¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ£Êý¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö»°±©±¨¤¬Ì£Êý¤Ç¿´¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«»°±©±¨¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö»°±©±¨¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤éÁêÅöÍê¤â¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö»°±©±¨¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¥¢¥Ä²á¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥¢¥ÄÅ¸³«¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£