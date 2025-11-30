〈「喉に肉が付きすぎてて、しゃべるのが…」100キロ減量→和歌山に移住した安田大サーカスHIRO（48）が語る、ネタで無言のワケ〉から続く

2017年6月に左脳室内出血と診断された、お笑いトリオ“安田大サーカス”のHIRO（48）。治療後に故郷・和歌山で休養しながら100キロの減量に成功し、以降は和歌山を拠点に活動している。

【衝撃画像】「皮のたるみが…」「シャブ中だ」という声も…100キロの減量に成功したHIROの衝撃写真を見る

そんな彼に、セカンドキャリアについての考え、パートナーの有無、父親と兄の病気などについて、話を聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



安田大サーカスHIROさん

--和歌山に移住してから、セカンドキャリアやセカンドライフについて考えていますか。

HIRO 第2の人生として、和歌山を盛り上げたいというのはあります。和歌山がほんまに活気がないので。イベントに立つだけじゃなくて運営側に回ったりもしますし。

和歌山ってまず人が少ない。そして、企画があまりうまくない。前にやったイベントは、バイクのイベントなんですけど、市は300台ぐらい来たらいいなっていう考えやったんですけど、1000台以上来たんです。読めてないんですよ。

キッチンカーも1台だけだったんですけど、それもコーヒーのキッチンカー。いちおうご当地のカレーも作ってあったけど、300食だけだからぜんぜん足りない。会場からコンビニも40分くらいかかるんです。そういうのを見ているともっとうまいやり方があると思うので、僕も企画から入っていけたらと思って。

「東京の敷金礼金だけで家買えるやんと思っちゃう」

--話がズレますけど、和歌山の生活費ってどんなものです？

HIRO 東京と比べたら、和歌山は10分の1とまでは言えへんけど、そのくらいです。

東京は家賃が高いので。そのぶん、収入もあると思うんですけど。それでも、東京は高すぎますよね。和歌山やったら、東京の敷金礼金だけで家買えるやんと思っちゃうので。

それもふくめて、和歌山はほんまに気持ちいいぐらい最高ですね。

--食費も安いですか。

HIRO そうですね。知り合いに言うたらマグロとかもタダでくれますし。みかんとかも段ボールで家に勝手に送られてくるんですよ。だから、そんなに食事に困ることはないですよね。それは田舎の特権ちゃいます？

東京で疲れたら、和歌山で田舎暮らしもええと思いますけどね。

--東京のにぎやかさが恋しいとか、そういうのは別にないですか？

HIRO また遊びには行きたいなと思います。すしざんまいとか行きたいですね。あと、六本木のつるとんたんとか。まあ、基本的にはご飯のためですね。

--食事以外は和歌山で満足しているんですね。

HIRO そうですね。それに移動も楽。こっちは車移動なので、出張すると後ろがベッドになってるので車中泊できるし。新幹線とかホテルに泊まるとかめんどくさいじゃないですか。

「デイサービスのお金を貯めようかと…」

--東京の仕事には、車で行くと言っていましたね。

HIRO 出張はいつもそうしてます。このまえは仙台に行ったんですけど、仙台で車で1泊して、帰りに新潟のほうに行ってまた車で1泊して、っていう。高速には乗らないで、ぜんぶ下道で行ったりしてます。

足があるから、ご当地の食べ物を味わえるんですよ。「なんちゅう楽しい仕事やねん」と思います。

芸能の仕事もやらせてもらってるし、和歌山でも生活させてもらってるし、いろんな地域にも行かせてもらっているから、めちゃくちゃハッピーというか、快適ですね。

--となると、このまま老後も和歌山にいたいと。

HIRO そうですね。老後のための家が欲しいです。

--現在の家は老後に向いていない？

HIRO いまの家は、兄貴と親父のための家なので。中古で買って、スタジオにしている別宅は住めなくはないですけど、お風呂もないし。ガレージで使ってる別宅は湿気がすごいので。だから、生活しやすい場所を探したいなっていう。

--60代までなら一人暮らしもイケそうですけど、70代、80代になったときを考えると、老人ホームなんかも考えたりしますか。

HIRO 考えますね。実際に、その年齢になるまでわからないっちゃわからないんですけど。和歌山の仲間とよく話すんですよ、「マンションをみんなで買うか」って。それで、老人ホーム的に暮らそうかって。それやったら、いろいろ助け合いもできるじゃないですか。老人ホームってなんぼか調べてないけど、けっこう高そうだし。

入るのに何百万、何千万もかかるとか聞くし、それやったらデイサービスのお金を貯めようかと思っています。

--老後に関しては、カッチリしたビジョンはない。

HIRO ですね。でも、“仲間とマンション”のほかに一個考えていることがあって。山を買って、平たんな場所にして、村を作ろうと思っていて。

HIRO村。で、いろんな人をそこで住まわしたいなって。僕の友達とか同級生がそういうの好きな人ばっかりなんですよ。

あと、大きい畑が欲しいんですよ。トラクター運転してバーッて収穫できるようなやつ。

--自給自足できるようにしたいわけですね。

HIRO そうです。とりあえず、畑よりは山のほうが買いやすいかなって調べたりしています。

「タイミングがあれば、ほんまに結婚したいなと」

--パートナーのことは考えたりしますか？ 女性が相手だと人見知りが激しくなるそうですが。

HIRO パートナー問題、よう言われますね。「HIROも結婚せえや」って言われるんですけど、相手が……。だって僕、バイクに乗ったり、船に乗ったり、重機に乗ったりしてるんで、女性と知り合うことがあんまりないんですよ。

同級生の方で、ええ人がいるんですけど、まだ友達の域かな。団長は「彼女や」って言うてるけど、彼女ではないんです。団長がたまにテレビで、その人のことをメッチャ言うんですよ。「バツ2の彼女、連れてこいや」みたいな。「いや、違う違う。友達やから。バツ2も言うたらあかん」っていう。あの人、ぜんぶネタにしちゃうので。

--その方とは今でも仲良くされているんですか？

HIRO そうですね。この前もデートに誘われました。「お祭り行こう」って。もうええおばはんとおっさんですよ。向こうには子どもがいるから、安心やなっていうのはあります。まあ、どうなるかは分からないですけど。でも、タイミングがあれば、ほんまに結婚したいなと思ってます。

お見合いパーティーとかも行こうと思いましたけど、冷やかしと思われたらイヤじゃないですか。「HIRO、冷やかしで来てんのやろ」みたいな。だから行きにくいんですよね。

--機会があるなら結婚はしたいと。

HIRO ぜんぜん。もう機会があれば。子どもは欲しいですからね。奥さんもほしいけど、できれば子どもがいれば最高だなと思っています。子どもが好きなんですよ。このままだったら、子どもを作れないから犬を飼おうかと思ったけど、犬を飼ったら結婚が延びるなとか、いろいろ考えて。どれが正解なのかわからないですけど、結婚はしたいっちゃしたいですね。

--和歌山にいるから東京の番組に呼ばれにくいことはありますか。

HIRO あります。交通費の問題があるみたいで。東京もいろいろ大変になってきたみたいで、去年は4回ぐらいしか呼んでもらってないかな。「ギャラ、交通費込みでもいいですか」って聞かれます。行くのにも帰るのにもお金がかかるから。

そこはしょうがないことやなと思ってます。自分が病気になって和歌山に帰ってきたので。いまのご時世、みんな大変ですから。

父と兄が同時期にがんに…

--「安田大サーカスのHIROはどうしてるか」みたいな“あの人はいま”的な扱いをされることは気にならないですか。

HIRO 気にしてないです。だって、和歌山で楽しくやってますもん。たとえば波田陽区さんとかも九州にいて、のびのびやってるじゃないですか。

どんな機会でもいいから「和歌山で僕が頑張ってるよ」っていうのを、東京の方々にも知ってもらいたいですよね。一般的なイメージは、クロちゃんが一番上で、団長がおって、僕なので。こっちでもテレビは出てるけど、全国区に出てなかったら出てないと思われるので。それはたまにショックかな。

--HIROさんは楽しくやってるし、お父さんもエロ本を読む元気があるし、当面は問題なしだと。

HIRO 元気であるけど、徐々に弱ってきてますね。去年はがんになりましたし。親父も兄貴もがんになって。

--2人ともですか。

HIRO しかも、同じ時期にがんになって。まあ、普通に元気ですけどね。親父は肺、兄貴は腎臓をやって。兄貴は腎臓1個なくなりましたけどね。

--そのときは、気が気じゃなかったのではないですか。

HIRO いろんなこと考えましたね。僕も親父も兄貴もそれなりの年齢なので、誰かが死んだら死んだで、やらなあかんことが出るじゃないですか。そのときはテンパりましたね。

自分も怖いですよ。50歳の壁、意識してます。40歳で病気したので、次は50歳でくるかなって。気をつけてますけど、どれだけ健康な人でも死ぬときは死にますからね。

--そういう年齢ですよね。

HIRO 死が身近な年齢ですよ。帰ったら親父が死んでるとか、そんなの普通に考えますから。だから、ある程度は構えておかなあかんなっていう。

死ななくても寝たきりになることもあるだろうし。僕は兄弟がいるからまだマシですけど、2人とも子どもがいないですから。兄貴も僕も結婚はしてないので。「なんかあったら、僕らの面倒はどうするの？」という不安はありますよ。親父は僕ら息子がいるからええけど、僕と兄貴は、この後どうなるんかなって。

（平田 裕介）