2017年6月に左脳室内出血と診断された、お笑いトリオ“安田大サーカス”のHIRO（48）。治療後に故郷・和歌山で休養しながら100キロの減量に成功し、以降は和歌山を拠点に活動している。

「甘いものを食べない」と決めたら食べない

--糖尿病で、インシュリンを打っていたんですね。

HIRO 和歌山に帰ってから、2年ぐらいは打ってましたね。注射が嫌いなので、打ちたくないなって。それもダイエットを頑張ってた理由なんですよ。おかげで血糖値も下がって、いまは打たずに済んでいます。



安田大サーカスHIROさん

--素晴らしいですね。

HIRO 結局は、やる気ですよね。「甘いものを食べない」と決めたら食べない。チマチマ食べる量を減らすくらいだったら、食べないようにする。

って、やる時はやるんですけど、健康になった途端にまた食べちゃう。それがあかんのですけど（笑）。太っても、また体重を落として健康になればまたええかなっていう。

うちのクロちゃんもダイエットしだしたらギュッとやりますよ。で、終わったらギュッと増えるんです。あの子と僕は同じです。そういうとこは似てるんですよね。

--インシュリン以外の薬は何か飲んでいるんですか。



HIRO 血圧が少し高いので、その薬は飲んでいます。昨日測ったら、上が130で、下が70。薬を飲んでその数値なので、薬を飲まない状態でもこの辺りの数値を維持できたらいいなって。

ほかのところは大丈夫そうです。胃袋は20代って言われました。胃袋はすごい元気なんですよ。だから困るんですけど。

--和歌山に移って、今年で9年目ですよね。

HIRO そうですね。僕、2017年に40歳で帰ってきてるんで。仕事は東京や大阪に住んでたほうがラクでしたけど、住むには人が多すぎるなっていう。あんまり人と触れ合うのが好きじゃないタイプなので。だから、東京に住んでたときは、ずっと和歌山に帰りたくて。

で、きっかけは病気になるけど、そのタイミングで和歌山に帰ったわけです。

--東京在住時は、人の多さのほかになにが大変でしたか。東京だと、なにかとお金が掛かるとも言っていましたが。

「和歌山だと200万、300万円あれば、家が買える」

HIRO なんやかんやで、自分にとって楽しいことができないことですね。

和歌山やったら、土地買ってガレージ建ててガレージライフしたりとか、家買ってDIYしたりとか。東京だと全部が高すぎて、手に入れても、「固定資産税が掛かるなあ」とか考えたり。和歌山だと200万、300万円あれば、家が買えるので。

あと、自然も欲しいですね。ツーリングに行くにしても自然がなかったらイヤなので。東京でも奥多摩とかやったらいいんですよ。でも、奥多摩って東京に住んでても行くのが大変だし、自然のためだけに東京から和歌山に帰るのも大変だし。

名古屋とか静岡に住むことも考えたけど、「知り合いおれへんしなあ」と思って。それやったら、どうしたって地元が一番。

--東京と和歌山、人や付き合い方はだいぶ変わりますか。

HIRO 東京は冷たいです。普通に道を聞いても相手してくれない。和歌山の人やったら、そのまま10分か15分しゃべれるのにと思って（笑）。「おう、ついてこい、ついてこい」って車で連れて行ってくれたり。

でも、ご飯は東京の方が美味しいお店が集まっていますね。食べ物だけは、たまりません。

--東京時代はマンションに住まわれていたんですか。

HIRO 最初、アパートで、マンション、アパート、マンション。で、最後は平屋の一軒家でした。引っ越し大好きなので。

--やっぱりマンションやアパートよりも一軒家がよかったですか。

HIRO 最終的に足立区の一軒家に住んだんですけど、長屋みたいに同じ平屋が連なってたんですよ。なんか、アパートよりも人付き合いがあって、それがすごく良かったです。

--和歌山以外に移る気は？

HIRO そこでなにかをするみたいな話があれば、ですけど。いまの状況では、べつに移動しようという考えはないですね。まだ、親もいるし。

もう親父だけなんですけど、親父がもうええ年なので、面倒見なあかんなというのもあるので。75歳でまだメチャクチャ元気ですけどね。というか、元気すぎて困るんですけど。お盛んというか、普通にエロ本をずっと読んでます。

--達者ですね。

HIRO 親父、元気やなと思いながら。「なんで、その年でそれ読むねん」っていう。兄貴は長距離ドライバーで、家には1週間に3日いるかいないか。誰かひとりは家にいないと、なんかあったときマズいなと思って。いつ倒れるかわからんし。

親父、エロ本を読むだけじゃなく、毎日8000歩も歩いてるんですよ。車も普通に乗ってて。だけど、車怖いじゃないですか。心配で、何回かこっそり後をつけたんですけど「ああ、こんな感じの運転か。イケるイケる」って。

--お父さんの食事も用意したり？

HIRO それぞれ勝手に買ってきて食べてます。親父は好き嫌いがメチャクチャ多いので。たまに親父に弁当を買って来るんですけど、野菜があると残してますね。

--東京在住時と和歌山にいる現在では、仕事の内容も変わりましたか？ ラジオに出ていると話していましたが。

HIRO 東京にいる頃は安田大サーカスの3人で仕事して、団長がしゃべるという形。和歌山に帰ってきたら、しゃべるのは僕だけという。だから、しゃべる技術はちょっと上がったかなと思います。番組で町の人とやりとりすることも増えたので、ええ経験になるし、それによってしゃべりのレベルも上がるし。

「喉に肉が付きすぎてて、しゃべるのが疲れるんです」

--安田大サーカスで出ているときは、無言がベースですよね。

HIRO しゃべらないです。ネタの時は、ほとんどしゃべらないですね。

--そうした立ち位置で長くやってきて、喋りの仕事が増えても苦ではなかった？

HIRO 最初は嫌でした。喉に肉が付きすぎてて、しゃべるのが疲れるんですよ。しゃべりが多いと、ものすごい筋肉痛になっちゃうんです。

いまは前よりもメチャクチャ痩せてるので、そういう体に来る苦痛はなくなりましたけど。50メートル全力疾走するような勢いで疲れますからね。

こっちに移ってからは、基本ひとりのお仕事なので。YouTubeでダラダラ話すことはありますけど、疲れることはないです。

--3人でずっとやってきただけに、ひとりで仕事することの寂しさみたいなものってありますか。

HIRO なんで、たまに3人で仕事すると楽しいですよね。芸能界で起きたいろいろなことも教えてくれるし。いらん話もしてくれるけど。3人、仲ええっちゃ仲いいんで。

--ギクシャクしたことはなかったですか。

HIRO あります。毎日顔を合わせてたら、どうしてもイヤなところも見えちゃうし。これぐらいの年齢になると、「ああ、あったあった。こんなんあった」と思えるので、ちょっとは大人になったんでしょうね。

東京にいるころは、ほんまに3人ずっと一緒でしたからね。それはしゃべらなくもなりますよ。

団長と本番中にどつき合いの喧嘩も…

--派手なケンカもひとつやふたつ。

HIRO たけしさんの『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ‼︎』に出たとき、団長とは1回本気のケンカになりましたね。

なんかで僕の頭に両面テープがついてしまって、シャワー室で取ってたんですけど、僕がどんくさいから、なかなか取れなかったんです。で、テープをピラピラさせてたら、団長にガッと「早く取れや！」って言われて、僕もイラッときて「なんやねん！」って言い返したら、本番中にどつかれました。

どつかれたんで、もっとイラッときて、頭突きしてやりました。そこから1カ月ぐらい、お互い話さなかったです。まあ、僕が悪かったんですけど、なんだか謝るのもシャクだなって。最終的には謝りましたけどね。

--クロちゃんとはケンカしたことは？

HIRO クロちゃんと団長はありますね。クロちゃん、舞台の上で泣かされてましたね。「もう〜、ごめ〜ん」って。団長はストイックなので、どんなときも真剣にやりたいんですよね。

--真面目そうですよね。

HIRO トリオを組んだころって、僕はお笑いのことがぜんぜんわからなかったから、なにを言われてもそのまま受け止めていたんです。それに僕はデカいので、団長が怒って突っかかってきても、まったく痛くないし。

ガンってやられても「たいしたことねえな」と思いつつ、「ここで殴り返したらあかんやろう」と。団長からお笑いのこと、教えてもらってる身のわけだし。

まあ、だんだんとこっちもお笑いのことがわかってきたら「おまえもちゃうやろ」みたいに言い返すようになりましたけど。

--いまも仕事以外で会ったりすることはありますか。

HIRO 前は団長の家はちょいちょい行ってましたね。クロちゃんとは遊ぶ内容が違うのであんまり会わないです（笑）。クロちゃんは夜のお店やったり、ギャンブルやったり、そっちのほうなので。

あと、団長はチャリンコに乗るじゃないですか。僕、写真がメッチャ好きやったんです。一眼レフのカメラを持って、よう団長がチャリンコのトレーニングに行くときについてって写真を撮ってましたね。

--最近は、3人での仕事は月にどれぐらいなんですか。週に1回は仕事で一緒になると言っていましたが。

HIRO 平均で月に1回か2回になりましたかね。ない時はないし、ある時は月に5、6回あったりで。ほんまバラバラですね。

中古物件をDIY、重機の免許も取得

--相変わらず、DIYなどの趣味も続けていますか。中古物件を買って、改装していましたが。

HIRO やってます。趣味の時間はメチャクチャ増えました。仕事が3としたら、遊びが7です。

もうこの年になったら、それくらいでええかなと思って。仕事が入ればガンガンがんばりますけど。

ここんとこは、トイレを和式から洋式に換えてます。このまえもペンキを塗ったり、漆喰を塗ったり。排水管をしっかり接合したり。

--漆喰も！

HIRO 漆喰は簡単です。素人向けの漆喰があるんですよ。「漆喰うま〜くヌレール」ってやつが。最近は重機も取りましたし。

--免許も取られてるんですね。

HIRO ユンボです。ようわからんことばっかりしてます。山作業とかするときに免許あったらええなと思って。一応レンタルは免許がなくてもできるんですけど、保険が利かないので。それやったら免許を取っておいたほうがと思って。まあ、3トン未満ですけどね。

で、大型特殊免許も取って。トラクターとか乗れるやつ。畑で作業するときに農機具が乗れるので。

--仕事が3としたら、遊びが7だと。1週間のスケジュールとしては、週のどれぐらいを仕事に？

HIRO 多い時は毎日ですけど、少ない時でも週に3本は入ってますね。

--では、趣味に費やす時間はたっぷりあると。

HIRO というより、ねじ込みます。仕事が昼からやったら、趣味は朝方からやったりして。

ユンボ乗ったりするだけじゃないんで。アニメもメッチャ見るんですよ。だから、家におったら録画してある『サザエさん』なんかを何回もループするんです。5回も6回も見るんです。僕、見てもすぐに忘れるから何回見ても面白いんですよ。

