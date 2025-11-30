ジャズの2年目ガード、アイザイア・コリアーが球団史上最速で通算500アシストを突破

ユタ・ジャズが、11月29日（現地時間28日）にホームのデルタ・センターでサクラメント・キングスに128－119で勝利。「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレーを1勝3敗（得失点差－85）とし、ウェスタン・カンファレンスのグループAで4位に終わった。

この勝利でジャズは連敗を4でストップし、ウェスト11位の6勝12敗。キングス戦ではキヤンテ・ジョージが31得点5リバウンド6アシスト、ラウリ・マルカネンが28得点7リバウンド、ブライス・センサボーが20得点、ユスフ・ヌルキッチが9得点11リバウンド9アシスト3スティールを記録。

また、アイザイア・コリアーが9得点7アシスト2ブロックを残して連敗ストップに貢献。キャリア2年目をプレーする193センチ95キロのポイントガードは、レギュラーシーズン通算81試合で504アシスト（平均6.2本）に達したことで、フランチャイズ史上最速で500アシストを達成した選手に。

ジャズと言えば、1980年代中盤から2000年代序盤にかけて19シーズンをプレーし、レギュラーシーズン通算1万5806アシストでNBA歴代最多記録を保持するジョン・ストックトンが有名。ただ、偉大な司令塔のキャリア1年目は82試合へフル出場も、415アシスト（平均5.1本）だった。

21歳のコリアーのキャリアは始まったばかり。今シーズンここまで10試合（うち先発は1試合）に出場し、平均23.3分9.0得点2.6リバウンド5.8アシストを残す若手ガードが、どこまでアシストを量産していくことができるのか、注目していきたい。



Congratulations Isaiah on being the fastest player to reach 500 career assists in franchise history 🏔️💜#TakeNote pic.twitter.com/pepW1phCvk

- Utah Jazz (@utahjazz) November 29, 2025

【動画】ジャズが勝利を飾ったキングス戦のハイライト





