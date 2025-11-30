コパンのマヤ遺跡の祭壇と石碑がある大広場 写真／フォトライブラリー

（郄城 千昭：TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー）

2012年地球滅亡説の出所はマヤ文明の暦

2012年12月21日に地球は滅亡する……そんな“マヤの終末予言”が存在すると、世界中のマスメディアが沸き立ったのを覚えているだろうか？ アメリカではSFパニック映画「2012」も公開され、NASA（米航空宇宙局）が「滅亡説を否定」する異例の声明をだす事態にまで陥った。現実には、13年後の今なお地球は回り続けている。

では噂の出所はというと、マヤ文明の長期暦にあった。これは紀元前3114年8月11日を起源として、5125年あまり（正確には187万2000日）で一巡する暦である。中米グアテマラの世界遺産「キリグア遺跡公園」の石碑Cには、正確にその始まりの日付が刻まれている。だから「地球最後の日」は、いわゆる“大晦日”に過ぎない。翌2012年12月22日は、マヤ人の5千年に一度の“元日”であり、メキシコや中米諸国では新たな時代を祝う祭典が大々的に開催された。

キリグア遺跡公園の石碑C , , via Wikimedia Commons

今回紹介するホンジュラスの世界遺産「コパンのマヤ遺跡」（登録1980年、文化遺産）では、希望する日付をマヤ文字で描きポスターにして販売していた。私は、妻の誕生日1958年6月17日を注文したのだが、表記の仕方は、西暦の日・月・年・世紀にも似た5つの単位から成る。1日を「キン」、20キンを「ウィナル」（20日）、18ウィナルを「トゥン」（20×18＝360日）、20トゥンを「カトゥン」（360×20、約20年に相当）、20カトゥンを「バクトゥン」（360×20×20、約400年に相当）と呼ぶ。1958年6月17日は7キン、12ウィナル、4トゥン、17カトゥン、12バクトゥンとなり、起源の日から185万2087日経っているということである。

マヤ暦は、古代インドに先駆けてゼロの概念があり、手足の指で数えられる20進法が基本である。全部で4〜5万あるというマヤ文字も8割は解読され、祭壇や石碑などに刻まれた碑文の“王朝史”が明らかになってきた。

日本人と同じモンゴロイドが築き上げた都市文明であるマヤは、メキシコのユカタン半島を中心に、紀元前10世紀頃からスペインに征服される16世紀まで、2500年以上にわたり栄えていた。統一する王国は生まれず、多い時には70もの都市国家が緩やかにつながり、時に敵対しながら文化を共有してきたのだ。都市国家ゆえに、それぞれが建築・装飾や政治体制などユニークな地方色を纏っている。そうしたマヤ遺跡の唯一性が高く評価され、世界遺産には4カ国で8カ所が登録されている。

石碑に刻まれた消滅までの400年の歴史

コパン遺跡は、マヤ地域の最南端にあり、すぐ東隣に川が流れる標高600ｍのコパン谷にある。近くのグアテマラ高地から翡翠や黒曜石が産出したため、その交易によって5〜9世紀に繫栄したという。神殿ピラミッドや王宮、貴族の邸宅を3万点以上ものモザイク石彫が飾り、王のリアルな顔をもつ独特の丸彫り石碑が林立することから、コパンは「芸術の都」と称されるのだ。

緑がかった加工しやすい凝灰岩を用いてはいるが、複雑な図像のマヤ文字を1文字ずつ浮彫りにして、石碑をすき間なく埋め尽くしている。「神聖文字の階段」では、72の各段に計2200もの文字が刻まれた。これほど大量な記録を残した都市は、コパンの他には見当たらない。それはマヤ文字や王朝史を紐解く、手がかりになってきた。

神聖文字の階段 , , via Wikimedia Commons

神聖文字の階段があるピラミッドからは、西暦426年に王朝を起こした初代王ヤシュ・クック・モの陶製の肖像が出土している。ヤシュ・クック・モとは、「最初の・緑のケツァル（羽根が珍重された幻の鳥）・金剛インコ（太陽の象徴）」という意味である。

両手をパっと広げたような頭飾りや肩パッドなど、突飛に思える装束はそのままの姿なのだろう。中でも丸いゴーグルをかけているのが目を引く。これは、巨大な“太陽のピラミッド”で知られるメキシコの古代都市「テオティワカン」に特徴的な戦争に関わるモチーフらしい。けれども初代王がテオティワカン出身だったとか、テオティワカンによってコパンの地が征服されたという碑文は残されていない。

初代王ヤシュ・クック・モの肖像 , , via Wikimedia Commons

いずれにせよ5世紀にコパン王朝が興り、7世紀には13代王の下で軍事・商業が大きく発展したものの、738年に隣国キリグアとの戦いに敗れてワシャクラフン王は斬首、少しずつ衰退への道を歩み、16代王が死去した後、822年2月10日の日付を最後にコパンは消滅する。大河ドラマの如く、石碑からその歴史が読みとれるのだ。

朱にまみれた頭蓋骨は初代王か？

マヤの都市には、中心部に幾つものピラミッドや王宮などの公共建築が林立する丘があり、“アクロポリス”と呼ばれている。コパン遺跡では、そのアクロポリスの東側が川の浸食によって大きく削り取られ、大建築群の断面が露出している。これが16代・400年にわたった建設プロセスを一目瞭然にして、圧巻なのだ。

コパン遺跡のアクロポリス跡

断崖のように石材が積み上げられ、そこに白い分厚い漆喰の床面が、所々に幾層にも張り巡らされている。下の方や中段にひょっこりアーチ型の空間も顔をのぞかせる。実はマヤの神殿ピラミッドは、新しい王が即位すると古い神殿を埋め、それに覆い被せる形で新ピラミッドを嵩上げしたのだ。

コパン遺跡の調査を続けてきたペンシルバニア大学の案内で、高さ37mにおよぶ最大の神殿ピラミッドの地下に潜ったことがある。暗い発掘トンネルを行くと、狭い通路の向こうに真っ赤な壁が突如現れ、ヌッと奇怪な顔があった。息をのむ瞬間とは正にこれで、初代王に捧げた赤い神殿が埋葬されていた。が、それだけではない。

さらに地下に降りると、浮彫りになった絡み合う2羽の鳥（ケツァルと金剛インコ）の口から2つの太陽神が出現する。前述した初代王の名を示していて、その赤く彩られた壁もまた、初代王に捧げられた古い神殿だった。神殿は都合4つ埋められ、最下層の内部からは、朱にまみれた頭蓋骨が発見された。マヤ研究者は、これが初代王ヤシュ・クック・モではないかと考えている。

マヤ文明のピラミッドは、内部に王が眠る墓であり、かつ頂きに祠をもつ神殿である。そして先祖の神々が宿る“山”を信仰して、神聖な山を人工的なピラミッドとして造り出したのだ。マヤ人は、それを鉄器や車輪、荷を運ぶ大型の家畜を使わずに、石器と人力だけで実現した。

王は天にもっとも近い神殿で、神々と人との仲介者として儀式を行う。自らを傷付け、その血を神に捧げることさえあった。アカエイの尾骨を使って男根や耳を切りつけ、豊穣を祈ったのだ。また世界が続くために必要との想いから、ジャガーや人身を生け贄として捧げる場合もあった。これがスペイン人によって誇張され、「血塗られたマヤ」のイメージが捏造された。想像だにしない伝統や風習は、受け入れ難かったのだろう。

中央アメリカで栽培が開始されたトウモロコシを粉に挽きつぶして、それを円く焼いたトルティーヤを主食にしていたマヤ人。彼らが話したマヤの言葉は、現在なお30ものマヤ語族に受け継がれ、800万人以上の末裔が使っている。マヤ世界は消滅してしまったのではなく、「現代進行形の生きている文化」になった。

世界遺産「コパンのマヤ遺跡」は、そんな実像を伝えるための“出会いの場”である。

