近年、金継ぎは単なる伝統工芸の枠を超え、サステナブルなライフスタイルの象徴として世界中から注目を集めている。なぜこれほどまでに金継ぎが世界で注目されるようになったのだろうか。そして、ビジネスやデザインの分野にまで広がった背景には、どのような要因があったのだろうか。

国や文化、宗教といった境界を越えて、多くの人々の心を動かす金継ぎ。

その魅力を探るべく、美術家であり金継ぎの活動を世界に普及させているナカムラクニオさんに話を聞きながら、世界が注目する“Kintsugi”の奥深い世界を紐解いていく。

器に“景色”をつくる

「金継ぎで最も大切なことは、器に“景色”をつくることです」とナカムラさんは語る。

「器が積み重ねてきた歴史や、傷の個性を表現して、それを愛でること。“不完全なる完全”を形にすることこそが大切だと考えています」。

金継ぎは、単なる修復技術ではない。割れや欠けといった“傷”を隠すのではなく、あえて際立たせることで、そこに新たな命を吹き込む。壊れた器を“未完成のまま完成へと導く”--そんな逆説の美こそが、金継ぎの真髄だ。

その美意識の源として、ナカムラさんは本阿弥光悦にまつわる逸話を紹介してくれた。

「江戸時代初期に活躍した光悦の赤楽茶碗『雪峰（せっぽう）』は、窯の中で割れたものを、あえて漆で継ぎ、金を蒔いて仕上げたものです。割れを“雪解けの渓流”に見立て、白い釉薬を積もる雪と考えたと言われています。失敗作が傑作へと昇華したこの茶碗は、金継ぎを修理の域から“芸術”へと高めた象徴的な存在です」。

金継ぎによって生まれる“ひびの景色”は、まさに「時間の筆跡」。

器とともに過ごした年月、そして“もの”に寄り添う心が静かに刻まれている。

「直すということは、単なる修理ではありません。モノの過去を再構築し、唯一無二の存在へと再生させること。お互いが生き続けてきた年月の重みを分かち合う、ささやかな祝福であり祈りでもある。大切な“小さな宝”を後世へ受け継ぐ--それが金継ぎという行為ではないでしょうか」。

ナカムラさんの工房。金継ぎに関連した書籍なども多く揃っている

さらに、金継ぎの魅力としてナカムラさんが挙げたのが「銘（めい）」の存在だ。

「器に名前をつけることは、命を吹き込むような感覚です。器を擬人化し、人のように愛でる。そんなアニミズム的な感性が金継ぎにはあるんですよ」。

たとえば、先ほどの赤楽茶碗『雪峯』も銘を持つ一つの例。また、古田織部所持の大井戸茶碗「銘 須弥（別銘 十文字）」は、茶碗を十文字に切ってサイズを小さくして継いだ大胆な名椀として知られる。古志野筒茶碗「銘 五十三次」は、発掘した志野焼のかけらを呼び継ぎしたもので、東海道五十三次に見立てて名が付けられた。

修復の跡に浮かぶ模様や形が、そのまま器の個性を際立たせ、「銘」として残ることもある。銘は単なる呼び名ではなく、作者の想いや時代背景を伝える“手紙”のようなものだ。器に刻まれた物語が使い手と響き合い、特別な愛着を生み出す。

不完全さの中にこそ光が宿る

金を蒔いた後に、磨くことでより美しい景色を作り上げる

こうした金継ぎの思想は、東洋思想や禅の精神にも通じている。

岡倉天心の『茶の本』や、ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルによる『弓と禅』が西洋に日本の精神文化を伝えたように、金継ぎもまた“心の哲学”として世界で受け止められている。

「海外で“Kintsugi”の本を探すと、面白いことに多くが“セラピー本”なんです。塗り絵やマインドフルネス、心の再生をテーマにしたものが多い。中には“金継ぎノート”なんてものもあって、買ってみたら本ではなくただのノートだったこともありました」とナカムラさんは笑う。

数年前には、インドの著名なジャーナリストと「禅とは何か、金継ぎとは何か」を語り合ったことがあったという。その対話をきっかけに出版されたのが『日本でわたしも考えた』（白水社）だ。

「壊れたものに価値を見いだす日本人」という視点から、海外の眼で金継ぎを捉えた興味深い一冊である。

17世紀から18世紀にかけてオランダのデルフトを中心に製造された陶器製のタイル

いまや“Kintsugi”は小説や映画にも登場する。

「イタリアでは恋愛小説の主人公が金継ぎをしていたり、CMや商品名に“Kintsugi”が使われるほど浸透しています。“キンツグルー”という接着剤まであるんですよ」とナカムラさんは笑う。

インドではトラウマを乗り越える女性の物語に、ドイツでは“ひびと共に生きる”ことをテーマにした文学作品に、そしてフランスでは“ひび割れの地獄へようこそ”というホラー小説の題材にまで使われている。傷や欠けが、それぞれの文化の中で独自の意味を帯びて受け止められているのは興味深い。

「世界中でキンツギが新しい価値観を生んでいます」というナカムラクニオさん

映像を手がけるナカムラさんは、金継ぎの精神から“和解”を表現した映像作品にも挑んでいる。

紛争する国同士の器をつなぎ合わせた『金継ぎ PIECES IN HARMONY』は、日本の伝統技法を国際的な視点で再構築した作品だ。修復を超え、調和と希望の象徴として世界に発信されたこの作品は、2018年のADFEST（アジア太平洋広告祭）デザイン部門でシルバー賞を受賞している。

壊れたものをつなぎ、新たな景色を生む。それは単なる修復ではなく、希望の再構築でもある。金継ぎが教えてくれるのは、“欠け”を否定せず、“傷”を祝福するという生き方。不完全さの中にこそ光が宿る。そんな静かな真実なのだ。

ナカムラ クニオ 美術家、荻窪〈6次元〉主宰。2008年から金継ぎの普及活動をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中でワークショップを開催。輪島のアトリエが被災したことから、陶磁器の金継ぎボランティアも行っている。映像作品『Kintsugi PIECES IN HARMONY』は、ADFEST 2018（第21回アジア太平洋広告祭）デザイン部門でシルバーを受賞。ドキュメンタリー映画「Kintsugi」はダマー国際映画祭、サンダンス国際映画祭で上映。現在、諏訪、輪島、珠洲でウルシの植樹活動を続けている。

