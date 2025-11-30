俳優の満島ひかりがきょう11月30日、40歳の誕生日を迎えた。彼女と同じ1985年度生まれには木南晴夏、蒼井優、上戸彩、宮粼あおい、貫地谷しほり、安藤サクラら実力派の女優がひしめき合っている（以上、誕生日順。ちなみに宮粼は満島と誕生日も一緒である）。

そのなかにあって満島はとくに独特のポジションを築いている印象がある。もともと俳優とは畑違いの沖縄アクターズスクール出身で、同スクールの出身者により結成されたダンスボーカルユニットFolder（のちにFolder5となる）のメンバーとしてデビューしたということもあるのかもしれない。



演技を志すもチャンスに恵まれなかった10代

満島の両親はともに中学の体育教師で、弟2人も妹もスポーツ万能なのに、彼女だけ運動が苦手だったという。幼稚園の運動会の駆けっこでスタートのピストル音が鳴っても、なかなか走り出さないので、両親も早々に見切りをつけ、運動をさせる代わりに本をたくさん与えてくれた。おかげで一人で絵本を読む時間を大切にする子に育つ。

ただ、一方では、本を読んで想像するばかりでなく、自分も身体で表現して輝ける場所が欲しかったという。そんなとき、たまたま友達に誘われて、沖縄アクターズスクール主催の「第2回 安室奈美恵withスーパーモンキーズオーディション」を受けた。出場したほかの子たちはみんなスタイルもよくて踊りもうまいので、まさか自分が受かるとは思っていなかったが、何と優勝してしまう。優勝者は無料でアクターズスクールのレッスンに通えるというので、親に頼んで入れてもらった。10歳のときのことである。

アクターズスクール時代は、本人に言わせると歌もダンスもすごくうまかったわけではないが、音楽がガンガン鳴るなかで好きなように踊ることで自分を解放できるのが気持ちよくて、楽しかったという。

小学6年生のときには映画『モスラ2 海底の大決戦』（1997年）に出演、演技を初めて経験する。夏休みを返上しての撮影だったため、現場では「梅干し買ってきてくれたら演技してもいいよ」と駄々をこねたり、一緒に出ていた男の子にミミズを投げつけたために撮影が止まったりとやりたい放題で、スタッフに怒られもした。それが、いざ完成した映画を劇場で観たら、スクリーンの自分の姿に感動してしまったという。

〈《今まで誰にも見せたことない、内緒にしてきた姿が、ふとした表情とかに出てたんです。本当に下手くそだったんですけれど、キラキラしていて、映画ってすごいな、ここにずっといれたらいいな、と漠然と思ったのを覚えてます》（『anan』2010年12月1日号）〉

三浦大知を含む小中学生の男女7人でFolderを結成したのは『モスラ2』の公開と同じ1997年で、3年ほど活動したのち、さらにその女性メンバーでFolder5を結成し、多忙な日々を送った。この間、中学2年生だった1999年秋に上京している。

高校2年生になっていた2002年にグループが活動を休止し、沖縄に戻るメンバーもいるなか、満島は東京に残った。《このままで帰るのは悔しかったし、私には「役者になりたい」という夢があったから》だが（『文藝春秋』2012年4月号）、演技の仕事をするチャンスにはなかなか恵まれなかった。ソロになってからは、事務所に言われるままに水着でグラビアをやったり、クイズやモノマネ番組などテレビのバラエティに出たりもしたが、自分には向いていないと痛感するばかりであったらしい。

「自分を殺してまた生まれ変わったらいいよ」

2005年にテレビのウルトラマンシリーズ『ウルトラマンマックス』に出演したのを皮切りに、俳優として本格的に活動を始めたものの、《最初は芝居をしても、アイドルの頃の癖がついちゃっていて。頭で描いていることと違うことをやっている、そういう感じでした》と振り返る（『週刊現代』2012年12月15日号）。

満島は上京するとき、父親から「1ヶ月に1回くらい自分を殺してまた生まれ変わったらいいよ」と言われたことがあったという。だが、当時の彼女にはそれがどういう意味なのかよくわからなかった。ようやく理解できたのは10年ほど経って、映画『愛のむきだし』（2009年）に出演したときだった。

同作で俳優として一躍注目され、数々の映画賞で新人賞も得た。それだけに世間では転機として捉えられる。しかし、本人からするとそれはちょっと違うらしい。《あの役はあの映画の中で死んでるから。私の中にも何も残らなかった。ちゃんと染みついたものももちろんあるし、でも、あの役を生きた自分は滅びている。「ああ、そういうものなんだな」って》。そう気づいたとき、満島はやっと父の言った「自分を殺す」の言葉の意味がわかり、「これで芝居の仕事をやっていける」と思ったという（『週刊現代』前掲号）。

満島ひかりがずっと苦しんでいたこと

こうして満島は、作品ごとに役を生きては“殺し”ながら、俳優として地歩を築いていくことになる。ただ、その後もたびたび、作品の世界にはまりきれないことがあったようだ。先述の『愛のむきだし』での経験を語ったインタビューでは、《物語の中の架空の家族と役で話す時間があったら、本当の家族と話したいと思うし。何か変な気持ちになるときがいっぱいあります》とも明かしていた（『週刊現代』前掲号）。

作品のなかで演じることと現実のなかで生きることとのギャップには、別のインタビューでの次の発言を読むと、けっこう深刻に悩んでいたように思われる。

〈《幼い頃にみつけた、作り物の世界の中で演じる行為によって出合えた、生きることへの実感ですが、演じることそのものや他者になって生きる時間への違和感に、ずっと苦しんでいたのも事実です。私ではない時間を生きてごめんなさい、そこに真実の気持ちを見出してごめんなさいと、どれだけ泣いて、何度お墓参りに行って先祖に手を合わせたことか（笑）。好きなことをして心を痛める、という変な状態になっていました》（『tempo』2021年9月号）〉

黒柳徹子が「私を演じるならあの子しかいないわ」と推薦

この間にも映画、ドラマ、舞台と出演した作品は多く、枚挙にいとまがない。主人公に殺害される役を演じた映画『悪人』（2010年）などのようなシリアスな作品ばかりでなく、黒柳徹子の自伝をドラマ化した『トットてれび』（2016年）などでのコメディエンヌぶりも印象深い。それ以前、NHKの連続テレビ小説『おひさま』（2011年）で満島は戦前から戦後を舞台にヒロインの親友の一人を演じたが、最終回の現代の場面では同役で黒柳がサプライズ出演していた。その縁もあって、黒柳は「私を演じるならあの子しかいないわ」と満島を推薦してくれたらしい。

演技力を高く評価されながらも、どんな役でもすんなり演じられたわけではない。ドラマ『ごめんね青春！』（2014年）に出演したときには、宮藤官九郎の脚本に独特のリズムを感じて読み方が全然わからず、不安になってしまい、宮藤に直接相談しに行ったという。

このとき、珍しく酒に酔っ払った状態だった満島は、ずっとテンションが高く、台本のことで話に行ったのに結局一度も台本を開かないまま、楽しい話だけして別れたという（『CREA』2018年3月号）。作品に対して真摯に向き合うあまり悩みながらも、つくり手との関係を楽しむ満島の両面をうかがわせるエピソードである。俳優でもある宮藤とはその後、坂元裕二脚本のドラマ『カルテット』（2017年）で共演もしている。

独立、弟の俳優デビューなどを経て…

2018年にはそれまで所属してきた事務所から独立し、フリーとなる。以来、スタッフとの打ち合わせに参加することも増えた。演じる役と現実の自分とのあいだにギャップを感じていたのも、《フリーランスになって少し落ち着いた今はもっと素直に、嘘とホント、虚と実のあわいを好きになってきています。やっと、そのあわいを楽しめる技術を身につけたのかもしれません》と語る（『tempo』前掲号）。

2010年には、4歳下の弟の満島真之介が姉の活躍に触発されて俳優デビューした。舞台『ハムレット』（2015年）をはじめ、姉弟でたびたび共演もしている。満島によれば、自分が表現することや作品がよくなることに集中してしまうタイプなのに対し、真之介は「現場が明るくあることが大事。元気にあいさつが第一条件」みたいな人なので、そこから教わったことはいっぱいあるようだ。

“先生”として若手の芝居をみることも

弟のおかげで自分より年下の人たちの芝居を見る機会も増えたという。4年前の対談では《最近は若い女の子二人にお芝居のワークショップの先生をやっています。自分がかかわる作品で頼まれたことですが、お芝居にちょっと不安があるのを、「芝居って、こうやったらメチャクチャ楽しくなるよ」とか「恥ずかしがらないで、大きい芝居になってもいいから遊んでみよう」みたいなことをやってるんです》と語っていた（『週刊朝日』2021年4月2日号）。

Netflixの配信ドラマ『First Love 初恋』（2022年）をもって、20歳から積み重ねてきた“お芝居の体幹”に一区切りつけると宣言したのも、後輩たちを思ってのことだった。その少し前から、現場へ行くと、満島の出演作品を観て俳優やスタッフを目指したと話してくれる若い人たちにたくさん出会うようになっていたという。

『First Love 初恋』の寒竹ゆり監督からも、前出のドラマ『カルテット』のある回の世界観や、そこでの満島の佇まいをヒントに同作をつくったと聞かされた。満島はこれを受けて《自分がもしも何かしら人に影響を与えてきたのだとしたら、その影響を受けた人たちが今度は次の誰かにバトンを繋いでいくだろうなって。そう思ったら、私自身はそろそろここで違った視点になってもいいかなって》考えたのだという（『with』2024年9月号）。

心機一転、スタートさせた“俳優としての第2章”

『First Love 初恋』で一区切りをつけたあとで撮影に入った映画『ラストスマイル』（2024年）では、まさにそれまでとはまったく違った視点を持った役に挑むことになる。同作で彼女が演じたのは、世界規模のショッピングサイトの物流倉庫へ、アメリカの本社からセンター長として送り込まれた主人公・舟渡エレナだ。

「個人的な、ミクロな感情にフォーカスを当てるのが得意」という満島にとって、何事もマクロな視点で捉えるエレナは想像しがたく、それまで演じたことのない人物だった。監督の塚原あゆ子や脚本の野木亜紀子からは、この役は満島が演じると決めた上での当て書きだと言われたが、当人は「こんなに自分に遠い当て書きはない！」と途方に暮れる。悩んだ末に彼女がとったのは、一人で熱海へ出かけ、温泉に浸かりながら脚本を読むということだった。

〈《それぐらい突飛なことをして、普段の生活から距離を置いて頭の回路を変えれば変わるかなって思ったら、実際に見えた気がして。みんなが一週間の出来事について話すとき、エレナは一年の出来事の話をするし、みんなが半径50m圏内の話をするとき、エレナは海を越えた先までの話をする。彼女を高層ビルの最上階に住んでいる人に例えると見えてきて、初めて演じてみようと思いました》（『with』前掲号）〉

『ラストスマイル』の塚原監督は、演技をしているときの満島にアスリートにも近い印象を抱いたと語る。《自分の身体を正しく認識している人って、そう多くはないと思うんですよ。なにか体に痛みを自覚したときにはすでに重症、ってことも多い。だけど満島さんは、自分の体のこわばりをいちはやく察知するから、いつでもゆるめた状態で現場に臨むことができるし、そのわずかな緩急を使って芝居をすることもできる》というのだ（『with』前掲号）。子供のころは運動が苦手だった彼女が、いつのまにかアスリートのような身体感覚を体得していたというのが面白い。

満島で特筆すべきは身体ばかりでなく、ここまで引用してきた発言からもあきらかなように、自らの経験を自分の言葉で筋道立てて説明ができるということだ。後輩への指導を頼まれるのもうなずける。これは幼い頃から続けてきた読書と、演じる役に対して腑に落ちるまでとことん向き合ってきた賜物なのだろう。

「今、意識的に冒険をしてます」

《今、脇役をやるのが学びが多くて、意識的に冒険をしてます。主役を輝かせる立場に立つことが、主役をやったからこそすごく楽しくて》とは、彼女が35歳のときの発言だが（『週刊朝日』前掲号）、先週末（11月28日）に公開されたばかりの映画『兄を持ち運べるサイズに』でも脇役で、柴咲コウ演じる主人公の元兄嫁という役どころだ。物語は、主人公がしばらく疎遠だった兄（オダギリジョー）が急死したのを受け、元兄嫁とその娘と一緒に遺体を引き取り、数日をすごすなかで展開される。そこで元兄嫁が離婚時に夫に引き取られた小学生の息子と久々に再会し、向き合おうとする心の機微を、満島は丁寧に表現している。

30代の終わりに満島ひかりが心機一転、スタートさせた俳優としての第2章は、40代に入ってどんな展開を見せるのだろうか。

