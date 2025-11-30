【ジャパンC／大口投票】マスカレードボールの単勝「480万円」と支持集まるが……6人気以下の伏兵にも複勝「230万円」の高額投票あり

第45回の大口投票は、非常に盛況。

当日午前の段階でマスカレードボールが単勝2.7倍で1番人気に推され、2番人気4.9倍のダノンデサイル、クロワデュノールが5.0倍の3番人気、さらに4番人気6.6倍のカランダガンが続き、ここまでがオッズ一桁。以下5番人気ジャスティンパレスは単勝オッズ11.9倍と、上位4頭からはやや離されている格好だ。

■6人気のタスティエーラに複勝230万円

前売りから大口投票は活発な動きを見せる。まず土曜8時頃にマスカレードボールへ早速複勝約120万円が入ると、10時55分頃、11時30分頃にそれぞれ複勝に約100万円、約130万円と立て続けに投下。午後に入るとさらに投票は加速し、13時10分頃にダノンデサイルに複勝約140万円、14時35分にタスティエーラへ複勝約120万円、15時15分頃にカランダガンへ単勝約190万円、16時30分頃にクロワデュノールへ単勝約110万円、23時10分頃にマスカレードボールへ複勝110万円と、やはり豪華メンバーの揃った最高峰のGI。前売りだけで実に5頭もの名前が出現する珍しい事態となった。

しかし、その中でもやはり1番人気マスカレードボールは別格。16時5分頃には複勝へ前売り最高額の約260万円が入るなど、同馬への大口投票は前日に確認された述べ12件のうち8件と、過半数を占める結果となった。

一夜明けた日曜も高額投下は混戦模様。深夜0時55分頃のダノンデサイルへの単勝約220万円を皮切りに、9時15分頃にはマスカレードボールの単勝約330万円、さらに10時25分頃には単勝約480万と金額はグングンと高騰している。また10時頃にクロワデュノールには単勝約210万円、午前の段階で6人気タスティエーラにも複勝230万円の高額投下があった。

午後にはより活発な投票が予想され、マスカレードボールが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。