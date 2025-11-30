2024年、卵巣がんを発症して治療に取り組み、2025年2月に歌手活動への復帰を公表。

2025年5月に地元、埼玉のサンシティ越谷市民ホールで復帰コンサート「市川由紀乃コンサート ただいま！」を開催した歌手の市川由紀乃さんが、自身のインスタグラムを更新。

髪が伸びてきた様子を、笑顔と共に明かしました。



【写真を見る】【 市川由紀乃 】 「ウィッグじゃないんです。地毛なんです」「早くまたいろんな髪型ができる日を楽しみに頑張っていきたいと思います」 今年2月に卵巣がんから復帰を報告





市川由紀乃さんは「ウィッグを付けたまま自宅に戻った時は、外す際の開放感がたまりません。そしてその後は念入りな頭皮マッサージ。お蔭さまで髪もここまで伸びました。」と綴ると、写真や動画をアップ。

続けて「もう少し時間はかかりますが、またいろいろ髪型を皆さんに見ていただきたいです。」と、記しました。







そして、「昨日の私 抗がん剤治療終えて 11ヶ月 おかげさまで ここまで髪の毛が伸びました ウィッグ 外すときの開放感 たまりません 頭皮マッサージ もう少し時間はかかりそう いろいろな髪型 皆さんお楽しみに 副作用なんかに負けない 手足の指の痺れ 今を楽しむ 卵巣がん 市川由紀乃 地毛です 嬉しい」と、ハッシュタグを添えて綴っています。







更に、市川由紀乃さんは動画をアップし「これ皆さん、ウィッグじゃないんです。地毛なんです。」「そしてウィッグを外して頭皮のマッサージをしております。早くまたいろんな髪型ができる日を楽しみに頑張っていきたいと思います。」「でも皆さん、ここまで伸びました。やった。嬉しい。」と、笑顔で語っています。









この投稿にファンからは「由紀乃さん〜 頑張りましたね ショートカットも似合うよ♥可愛い♥マッサージをして頭皮のお手入れもしっかり 嬉しさが爆発してますねー！」・「由紀乃さん 徐々にだけど、大分伸びて来ましたね 早く色々なアレンジ出来る日が来ますように」・「由紀乃ちゃん♥日に日に髪の毛が伸びてきて嬉しいですね 髪型のアレンジもこれから楽しみですね♥ マッサージ ガンバルンバ」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】