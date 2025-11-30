〈「顔に傷があるから、恋愛も無理だ」バイト中にグラスが刺さり、19歳で左目をほぼ失明…絶望する女性が、海外を旅するようになったワケ〉から続く

19歳のとき、アルバイト中の事故で左目の眼球が破裂し、視力のほとんどを失った、かたのめいさん。現在は会社員として働く傍ら、「片目シンガー」として活動し、今年8月にはメジャーデビュー曲「Croissant（クロワッサン）〜欠けた世界で気づけたもの〜」をリリースした。

そんなかたのめいさんに、歌手を目指すようになったきっかけ、歌手活動やSNS発信に対する反響、片目失明者が直面している社会の問題点などを聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）



「うちには無理だな」歌手になる夢をあきらめた過去

――めいさんは現在、歌手として活動していますが、もともと歌は好きだったんですか？

かたのめいさん（以下、めい） 3歳の時からエレクトーンをやっていたので、音楽にはずっと触れてきた生活でした。小学生の時には、mihimaru GTのファンクラブに入って、母と一緒に出待ちしたり、武道館のライブに行ったりもしたんです。

ライブではお客さんがみんな泣いてて、mihimaru GTのふたりも泣いてて、会場が一体となった瞬間があって。そのときに「歌手ってすごい。私もこんなふうに人の心を動かせるアーティストになれたらかっこいいな」って思ったのは覚えてますね。

――その頃から、歌手になりたいと思っていた？

めい なりたい気持ちはあったけど、本格的に目指そうとは思っていませんでした。高校生の時にオーディションを受けて養成講座には合格したんですけど、お金がかかると聞いて。母子家庭だったので、「うちには無理だな」と断念しました。

「誰かを元気にしたい、世界に発信できることをしたい」海外で歌を披露するようになった

――左目を怪我をしたあと、海外を旅する中で、旅先で歌を披露していたそうですね。

めい 旅先で誰かを元気にしたい、世界に発信できることをしたい、と思ったんですけど、英語がしゃべれなかったんです。でも歌だったら、言葉が通じなくても伝わるじゃないですか。

それに、誰かを元気づけるためには、自分も幸せにならないといけないと考えたんですよね。だったら、自分が好きで、心から楽しめる方法が良いと思って、現地の人の前で歌うことにしました。当時は「音楽×世界平和」とか、壮大なことを考えてましたね（笑）。

――海外で歌を歌ってみて、どうでしたか。

めい 音楽はやっぱり世界の人たちと繋がれるんだって実感しました。それに、旅先で歌手への憧れを話したら、応援してくれる人がたくさんいたんです。それもあって、日本に戻ってからも「歌うことは続けていきたい」と思いました。

「歌手になる夢を諦めたわけではなくて」会社員として働きながら、SNSで歌の発信をしていたが…

――帰国後は、どんな活動を始めたのでしょうか。

めい それまでの私は、「夢のためにお金を貯めなきゃ」と睡眠時間を削っていろんなアルバイトをしていたんですけど、精神的にも肉体的にもしんどくて。「自分が幸せじゃないと、人に笑顔は届けられない」という思いもあったので、まずは事務などのスキルを身につけられる環境で働いて、自分の生活の基盤を整えることにしたんです。

ただ、歌手になる夢を諦めたわけではなくて。会社員として働きながら、SNSで歌の発信もしていました。

――どんな仕事をしていたのですか？

めい 人材系の会社で、事務職として働き始めました。その後、障がい者支援の会社に転職したんです。

転職先では、障がいのある方と関わる機会も多くて、「この道を極めるのもありかもしれない」と思うようになっていきました。ただ、転職後は、SNSでの音楽活動がかなり減ってしまって。

「これが最後のチャンスだ」歌手の活動を始めた経緯

――障がい者支援の仕事にやりがいを感じていた？

めい そうです。でも、ある意味「逃げていた」部分もあって……。本音では歌手として誰かを元気づけるための活動をしたいけど、「きっと私には無理」という思いが拭えなかったんですよね。

それで、やり方は違うけど、困っている人をサポートする仕事に携われている、と自分を納得させようとしていたんです。

でも部署異動をきっかけに、心身のバランスを崩して退職することになってしまって。当時は、「歌手もダメ。支援の仕事もダメ。私の怪我には、何の意味もなかったんだ」って落ち込みました。

――そこから、どんな経緯で歌手として活動することになったのでしょうか。

めい 歌手の夢を諦めたら、これまで頑張ってきた自分がなかったことになってしまう。そう思っていたときに、今の事務所（ココダイバーシティ・エンターテイメント）のオーディション案内を見つけて、「これが最後のチャンスだ」と思って受けたんです。

合格したときは、素直に嬉しかったですね。「もう一度、頑張ってみよう」と思えました。

「片目で気持ち悪い」と言われて落ち込んだことも…それでも人前が歌うワケ

――そして今年8月、ついに歌手としてメジャーデビュー曲「Croissant〜欠けた世界で気づけたもの〜」をリリースしました。

めい 「めいさんの歌を聴いて、焦らなくてもいいんだって思えました」ってコメントをいただいたときは、「私の歌で元気になった人がいた」「やっと夢に向けて大きな一歩を踏み出せた」と実感して、本当に嬉しかった。これからさらに、多くの人に私の歌を届けられるよう、頑張っていきたいです。

――メジャーデビューしたことで、人前に立つ機会も増えたと思います。怪我をしたばかりのときは「周りの人に見られるのが辛かった」と言っていましたが、今はどうですか？

めい 怪我をしたあとは周りの視線を気にしていたし、「片目で気持ち悪い」と言われて落ち込んだこともありますが、今は「この見た目だから、覚えてもらいやすくてラッキーだな」と思っています。特に人前に立つ仕事では、この見た目は強みだなって。

一方で、人前に立つ機会が増えれば増えるほど、これまで気にならなかったようなところが気になってきちゃって。「もっとあの人みたいだったらな」「顔のパーツがもっとこうだったらな」とか。

でもそれも含めて、「私の個性」として受け入れていきたい。自分自身が見た目に振り回された経験があるからこそ、見た目で判断しない、誰もが生きやすい世界になるといいなって。私も、歌やSNSを通じて、できることをしていきたいです。

「片目を“売り”にしている」SNSでネガティブな反応をされることも

――事務所に入ってから、SNSで歌だけでなく、怪我のことも発信し始めたそうですね。

めい それまでは、自分の怪我について触れるのが怖かったんです。私自身、まだ怪我を受け入れられていなかったのもあって。

でも今の事務所には、いろんな障がいや特性を持つ仲間がいて、その人たちから「隠さなくても大丈夫」「自分を出してもいいんだよ」って勇気をもらったんですよね。

――それでも、SNSで怪我を公表するのは、葛藤もあったのではないでしょうか。

めい やっぱりありましたね。特に「片目が見えないくらいで、なんでこんなに辛そうにしているんだ」と思われないかなって。実際、「片目が見えないくらいで大げさ」「片目を“売り”にしている」と言われることもあって。

――ひどいですね。

めい でも自分自身で、自分の障がいを軽く見てしまっていた部分もあったんですよね。というのも、実は片目を失明していても、片方の視力が一定以上ある場合は、障害認定されないんです。

もちろん今は片目失明が軽い障がいだなんて思ってないけど、社会的には障がい者として扱われてないから……という葛藤はありました。

「なんで義眼にしないんですか？」と言われるが…義眼にしていない本当の理由

――先日、「片目見えてないのに障害者手帳貰えない」という投稿がSNSでも話題になってましたよね。

めい たまに「なんで義眼にしないんですか？」「かわいそうって思ってもらうために、あえて眼帯にしているんですか」ってコメントをいただくこともあるんですけど、私は障害認定されていないから、義眼を作るのに保険が適用されないんですよ。だから、かなり高額になってしまうんです。

私が義眼にしていないのは、医師から「あなたの現在の症状だと義眼は適していない」と言われているから、というのも理由のひとつですけど。

――制度の課題を感じます。

めい 例えば、トラックやタクシーの運転手さんが、事故で片目を失ってしまったら、明らかに仕事に支障が出ると思うんです。でも、片方の視力が一定以上ある場合は、今の制度だと障害年金の受給が認められないケースが多いのが現実です。

だから、片目失明も障がいとして認定されたらいいのにな、と思います。社会保障や障害認定については私もまだまだ勉強中ですが、今後はそういう発信もしていきたいなと思っています。

私たち「当事者」も変わる必要がある

――誰もが生きやすい社会にするためには、どんな変化が必要だと思いますか。

めい 「多様性の時代」って言われていますけど、芸能界にわかりやすい障がいのある方ってほとんどいないし、たまにテレビに障がい者が出ると、驚いてしまう人もいると思います。でもそれって、メディアも含めて障がいと接する機会が少ないからだと思うんです。

海外だとインクルーシブ教育が進んでいるところもあるじゃないですか。日本でも、子どもの頃からいろんな特徴を持つ人と関わる機会があれば、何か変わってくるんじゃないかって。そのためには、社会だけでなく私たち「当事者」も変わる必要があるなと思っています。

――当事者側はどのように変わる必要があると思いますか？

めい 当事者には「自己開示」が必要なんじゃないかなと考えています。私も今の事務所に入るまでは、なるべく目立たないように、自分の障がいのこともなるべく話さないようにしていて。それで周りの人も私のことを“腫れ物扱い”して、話を聞きにくかったのかなと。

でも、SNSで発信するようになってから周りが変わってきたなと実感しているんです。だから、当事者が生きやすいと思える社会にするためには、周りとコミュニケーションを取って、自分のことをわかってもらう努力も必要なんじゃないかな、と思っています。

