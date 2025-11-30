JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日を迎えた。既に自身初の年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）は、“悲劇”に見舞われていた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xは29日、「#佐久間朱莉 選手のバンカー練習をこっそり覗いていたら…」として、年間女王の練習動画を投稿した。

バンカーでクラブを振り抜いた佐久間は、舞い上がった砂にまみれ「うわ！ 最悪!! きゃ〜」と声を上げた。

“おいしい動画”をゲットした撮影者に向かって、両手で「×印」を作りながら「ダメ〜」と照れ笑いで使用禁止をお願い。それでも、撮影者は「いい絵が撮れました」とご満悦で、実際にXで公開されてしまった。

今季の佐久間は4月のKKT杯バンテリンレディスでツアー初優勝を飾って勢いに乗ると、計4勝を挙げて年間女王に。今大会は第3日を終えて21位タイ。最終日で上位進出を目指している。



（THE ANSWER編集部）