もしものトラブルに備えられるドライブレコーダー。

台湾のMiTAC Digital Technology社が展開する、世界的に定評のある「Mio（ミオ）」ブランドの1万円以上するドラレコが、Amazonブラックフライデーセールの対象商品として販売されていますよ。

Mioドライブレコーダー 前後カメラ SONY製STARVIS搭載 技適認証済み 日本語取説 3年保証 DR30 4,980円 Amazonで見る PR PR

「MiVue DR30」は、定価から51％オフの4,980円というセールプライス！

常にフルHD200万画素で前方を撮影し、付属のmicroSDカードへ映像を記録。万が一のトラブルや事故発生時に、記録映像が味方になってくれます。

大きな強みは、ソニー製のSTARVISイメージセンサーとWDR画像補正機能により、明るくクリアな映像を残せるようになっていること。

せっかく撮影されていたのに、暗くてボケていて判別が困難だったなんて失敗がありません。

フロントガラスに取り付けまではできても、どこから電源を取るかが課題だったり。ソーラーパワーのモデルほど手軽ではないものの、シガー電源から取れるキットが同梱されているため、初心者でも配線できそうです。

まだドライブレコーダーが装備されていない車があるという方は、とりあえずセール価格でゲットしておいて損はないでしょう。

もっと高画質の4K映像で記録したい。リアビューも撮影する複数カメラのモデルで安心度をアップさせたい。そんな余裕がある方には、上位機種もおすすめです。

Mio ドライブレコーダー DR35 [出張取り付けサービス対応] 9,980円 Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp 限定】 Mio(ミオ) ドライブレコーダー 前後カメラ 駐車監視(別売) 4K SONY製STARVIS搭載 Wi-Fiアプリ連動 WDR画像補正 SuperMP4毎秒保存 FullHD200万画素 衝撃録画 GPS内蔵 64GBカード付属 技適認証済み 日本語取説 3年保証 DR40 [出張取り付けサービス対応] 17,800円 Amazonで見る PR PR

Mio ドライブレコーダー DR50 [出張取り付けサービス対応] 34,600円 Amazonで見る PR PR

リアカメラなどの装着までは難易度が高いと感じる人に向けて、購入時に申し込める出張取り付けサービスもオプションで用意。

この機会に徹底配備してしまうのもアリでしょうか〜。

