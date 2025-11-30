夜間やトンネルもクリアなMioのドラレコ、51%OFFで5000円切り！初心者も配線簡単
もしものトラブルに備えられるドライブレコーダー。
台湾のMiTAC Digital Technology社が展開する、世界的に定評のある「Mio（ミオ）」ブランドの1万円以上するドラレコが、Amazonブラックフライデーセールの対象商品として販売されていますよ。
Mioドライブレコーダー 前後カメラ SONY製STARVIS搭載 技適認証済み 日本語取説 3年保証 DR30
4,980円
Amazonで見るPR
「MiVue DR30」は、定価から51％オフの4,980円というセールプライス！
常にフルHD200万画素で前方を撮影し、付属のmicroSDカードへ映像を記録。万が一のトラブルや事故発生時に、記録映像が味方になってくれます。
大きな強みは、ソニー製のSTARVISイメージセンサーとWDR画像補正機能により、明るくクリアな映像を残せるようになっていること。
せっかく撮影されていたのに、暗くてボケていて判別が困難だったなんて失敗がありません。
フロントガラスに取り付けまではできても、どこから電源を取るかが課題だったり。ソーラーパワーのモデルほど手軽ではないものの、シガー電源から取れるキットが同梱されているため、初心者でも配線できそうです。
まだドライブレコーダーが装備されていない車があるという方は、とりあえずセール価格でゲットしておいて損はないでしょう。
もっと高画質の4K映像で記録したい。リアビューも撮影する複数カメラのモデルで安心度をアップさせたい。そんな余裕がある方には、上位機種もおすすめです。
Mio ドライブレコーダー DR35 [出張取り付けサービス対応]
9,980円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp 限定】 Mio(ミオ) ドライブレコーダー 前後カメラ 駐車監視(別売) 4K SONY製STARVIS搭載 Wi-Fiアプリ連動 WDR画像補正 SuperMP4毎秒保存 FullHD200万画素 衝撃録画 GPS内蔵 64GBカード付属 技適認証済み 日本語取説 3年保証 DR40 [出張取り付けサービス対応]
17,800円
Amazonで見るPR
Mio ドライブレコーダー DR50 [出張取り付けサービス対応]
34,600円
Amazonで見るPR
リアカメラなどの装着までは難易度が高いと感じる人に向けて、購入時に申し込める出張取り付けサービスもオプションで用意。
この機会に徹底配備してしまうのもアリでしょうか〜。
Mioドライブレコーダー 前後カメラ SONY製STARVIS搭載 技適認証済み 日本語取説 3年保証 DR30
4,980円
Amazonで見るPR
Source: Amazon