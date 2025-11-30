「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」や「チェンソーマン」など、数々の話題作でメインキャラクターを演じてきた声優・楠木ともり。2020年に「魔王学院の不適合者」のEDテーマ「ハミダシモノ」でソロアーティストとしてメジャーデビューして以降は、自ら作詞作曲を行うのみならず、ライブグッズのデザインなども手掛けるなど、シンガーソングライターとしてもその多才ぶりを発揮している。

そんな楠木が11月26日に2ndアルバム「LANDERBLUE」をリリース。インタビュー前編では、12月生まれの楠木にとって誕生石でもあるターコイズ、その中でも希少なランダーブルーをタイトルとした全11曲収録のアルバムに込めた思いなどを聞いた。

今回の後編では、12月のバースデーライブへの意気込みや、26歳の目標などを語ってもらった。

――12月のバースデーライブで新曲をファンの皆さんの前で初披露されると思いますが、ライブへの意気込みを聞かせてください

「バースデーライブは毎年開催していて、毎年、その時のコンセプトなどを考えつつ、『できることを全部やる！』みたいな感じでやらせていただいています。今回も2ndアルバムを引っ提げての貴重な機会というのと、初めてスタンディングでのライブになるので、お客さんがどう乗ってくださるのかもわからないので、当日に生まれるものもたくさんあると思っていて。今回は1回限りの公演なので、事前にいろいろ考えはするけど、その場で感じたことを表現するようなライブになっていくのかなとも思います。お客さんとの相互性というか、私が届けるばかりでも、私が受け取るばかりでもなく、互いに何か影響し合って、一緒に過ごした時間がそれこそ宝石のようにキラキラ輝いて、会場に来てくれた方のお守りになるような、そういうライブにできたらなと思っています」

――今年の8月にメジャーデビュー5周年を迎えられましたが、これまでの歩みを振り返っての気持ちと、今後の野望をお聞かせください

「あっという間に5年が経っちゃったなと思っていて...！デビュー時期がコロナ禍で、思うようにライブができないところからのスタート。やっと今、思うようなものができて、じゃあここからまた何をやっていこうかなみたいな状態のまま、5周年を迎えました。正直に言うと、アーティスト業ではいつも未来のことはあまり考えていなくて。その時に感じたものを形にしていくみたいなスタイルなので、『いつまでにここに立って』という目標はないんですけど、逆にいろんな道がある状態まで持ってくることができたなという実感はあるので、良い歩みだったんじゃないかなと思います。なので、今後の野望というのは結構難しいんですが、アーティスト業を続けられるのは奇跡だなと最近思うので、変わっていくものもあるとは思うけど、変わらないものをずっと見失わないようにしながら、新しいものも取り入れて、皆さんと一緒に音楽を楽しめる時間がしっかり持てればいいのかなと思っています」

――今年の冬にしたいことはありますか？

「友達と鍋がしたいです！(笑)以前、『プロジェクトセカイ』のユニット『25時、ナイトコードで。』の4人でお鍋を食べたのが、すごく楽しくて。『友達と鍋、ええな』と思ったので、友達の家で集まって食べたいですね。今、キャベツとかもやしとかネギとか、全部の食材が細い「千切り鍋」で、野菜をポン酢でもりもり食べるのが好きすぎて。ストレスなくずっと野菜を食べることができるので大好きです(笑)」

――12月にはお誕生日を迎えられるということで、「26歳の楠木ともり」の目標はありますか？

「デビューした10代でのスタートって、いろんな夢や希望や目標があって、それがエンジンになってガーって動いていたんです。幸いなことに、本当にいろいろなことを叶えさせていただいて、じゃあここから続けていくためのエンジンって何だろうって改めて考えると、まだもうちょっとある気がしていて。もっと自分に敏感になって、ときめくものや、嬉しくなるもの、刺激があるものとかに、もっと注意を向けて、それを仕事のエンジンにしていきたいですね」

撮影＝中川容邦 取材・文＝中村実香

リリース情報

2nd Album「LANDERBLUE」

2025年11月26日発売

TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ”LAPIDARIES”

公演日程：2025年12月22日(月) 開場18:00 / 開演19:00

会場：EX THEATER ROPPONGI

