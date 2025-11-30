犬は、『信頼の証』におしりを顔の方に向ける…と聞いた飼い主さん。『これであってますか？』と、投稿されたのは思ってたのとちょっぴり違うもので…？ツッコミが殺到したその光景は記事執筆時点で38万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@totomaru_kedama』に投稿されたのは、ポメラニアン「ととまる」くんのお姿。

飼い主さんは、犬は信頼の証に『おしり』を相手の『顔』のほうに向ける…ということを聞いたのだといいます。

思ってたのと違う光景が話題に

実際にととまるくんも、信頼している飼い主さんの顔のほうに『おしり』を向けてくれるのだそうで、その様子を投稿されたのです。

寝転がる飼い主さん、その上に乗るようにしてキリッとおすわりをしていたというととまるくん。おしりは、飼い主さんの顔の上に着地しており、その信頼度の深さは計り知れない程…。

おしりを顔に向ける…というよりは、おしりを顔に乗せる…という表現のほうがぴったりなその光景は、多くの人々を笑顔にすると同時に意外にも多くの共感が寄せられたようです。

この投稿には「うちもです」「向きはあってます、問題は距離だけです」「全幅の信頼ｗｗ」「100点です！」「信頼されすぎてますね」「合ってます」「もう少し上です」など多くのコメントが寄せられています。

元気いっぱいな男の子の日常

2024年3月30日生まれのととまるくんは、甘えん坊で元気いっぱいな男の子。おもちゃで遊ぶのが大好きで、飼い主さんを驚かせるほどタフな一面を見せてくれることもあるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと暮らすととまるくんのお姿は、日々ポメラニアンの魅力やたくさんの癒やしをフォロワーさんたちに届け続けています。

