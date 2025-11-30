ドジャースに“驚愕”の「三角トレード」提案　米誌は代償を指摘「もっと安く獲得できるだろう」

ドジャースに米記者が三角トレードを提案した(C)Getty Images

今オフ、外野手の獲得に動く可能性が高いといわれているドジャースについて、『MLB公式サイト』のアンソニー・カストロビンス記者が、三角トレードを提案した。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

その内容とは、ドジャースがレッドソックスから左打ち外野手のジャレン・デュランを獲得し、レッドソックスはツインズから先発右腕のジョー・ライアンを獲得。ツインズはドジャースから若手有望株のザイアー・ホープ（外野手）、ジャクソン・フェリス（投手）、チェイス・ハーラン（三塁手）を獲得し、レッドソックスから、こちらも若手有望株の右腕、マーカス・フィリップスを獲得するというものだ。

この驚愕のトレード案については、「ツインズが本格的な若返り策に踏み切るという仮定の下で話を進めている」とし、ドジャースについては「カイル・タッカーやコディ・ベリンジャーに最高額を支払うことは避けるかもしれないが、29歳のデュランが持つパワーとスピードを兼ね備えた才能で外野を補強する余地は確実にある」と言及した。