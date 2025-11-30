インフルエンザのため部屋に隔離されていたお姉ちゃんが、3日ぶりにリビングに来たら…？ワンコとの愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で108万回再生を突破。「可愛い」「大好きなのが伝わります」といった声が寄せられています。

【動画：インフルエンザで隔離中の女の子→３日ぶりにリビングへ来た結果、犬が…尊すぎる『愛情あふれる光景』】

お姉ちゃんが3日ぶりにリビングに来たら…

Instagramアカウント「shibainuramune」に投稿されたのは、柴犬の「らむね」ちゃんとお姉ちゃんが3日ぶりに顔を合わせた時の様子です。お姉ちゃんはインフルエンザにかかってしまったため隔離生活を送っていたのですが、熱が下がったのでリビングに下りて来てみたそう。

お姉ちゃんが階段を下り始めたら、らむねちゃんはすぐに気づいてソファから飛び降りたとか。そして階段の下にやってきて、「早く会いたいよ～」というようにしっぽを振りながら待機。その素早い反応を見るだけで、お姉ちゃんに会える日を心待ちにしていたことが伝わってきます。

階段の下で感動の再会

らむねちゃんは待ち切れなくてソファの上に戻ったかと思うと、階段の方をじーっと見つめて「お姉ちゃん、まだかな？」と様子をうかがい始めたそう。そして再び階段のそばにくると、まだ階段の途中にいるお姉ちゃんに向かって吠えたとか。きっとお姉ちゃんの体調が心配で、「大丈夫？」と声をかけてくれたのでしょう。

そんならむねちゃんの姿を見たお姉ちゃんは、急いで階段を下り始めたそう。するとらむねちゃんも嬉しそうに駆け寄って、階段の下で感動の再会！

ワンコの愛と喜びが爆発！

お姉ちゃんが目の前にやってくると、らむねちゃんは大喜び！後ろ足で立ち上がってぴょんぴょんと飛び跳ねながら、「会いたかった！嬉しい！」と全力で愛を伝えてくれたそうです。

しかし階段の下にはバリケードがあってお姉ちゃんに直接触れられないため、らむねちゃんはもどかしそう…。そこでお姉ちゃんが手を伸ばしてちょんとタッチしてあげると、らむねちゃんは労わるようにお姉ちゃんの手をペロペロと舐めたとか。

らむねちゃんのおかげで、お姉ちゃんはますます元気が出たことでしょう。ふたりの愛にあふれた再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「嬉しさが爆発してますね。可愛い」「お姉ちゃんも会いたくて仕方なかっただろうね」「アルマゲドンのシーンに並ぶ感動」といったコメントが寄せられています。

らむねちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方はInstagramアカウント「shibainuramune」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibainuramune」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。