近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングは、レストラン列車「Les Saveurs 志摩」を2026年秋から運行する。

車両は4両1編成の特急車両12400系を改造し、外装は青と白を基調に金色のラインを施す。4号車に間接照明や革張りの椅子、手荷物収納ラック、大型荷物置場、女性用と共用のトイレ、パウダールームを設け、1・2号車は窓に合わせた斜め配置の座席や仕切り、1号車に車いすスペース3台分と多目的・女性用トイレ、パウダールームを備える。投資額は約7.5億円。

運行区間は近鉄名古屋〜賢島駅間で、運行日は週6日、季節により週7日とする。ダイヤは往路が午前11時ごろに近鉄名古屋駅を出発し午後1時半ごろに賢島駅に到着、復路は午後4時半ごろに賢島駅を出発し午後7時半ごろに近鉄名古屋駅に到着する。停車駅は伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、鵜方駅。

座席は全席指定の50席で、4号車で本格的な「フレンチコース」、1・2号車でカジュアルな「フレンチ膳」を提供する。3号車はキッチン車。料理監修は近鉄・都ホテルズが担い、「フレンチコース」は志摩観光ホテルの総料理長が監修し、車内サービスは近鉄リテーリングが担当する。

運転時刻、利用料金の詳細は決まり次第案内するという。