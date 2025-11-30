旅先で買いたい「熊本県のお土産」ランキング！ 2位「からし蓮根」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省などで、贈り物を選ぶ機会が増える時期となりました。 その土地ならではの銘菓や特産品など、失敗知らずで喜ばれるご当地のお土産は要チェックです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「熊本県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「からしの風味がとても美味しいし爽やかな感覚を味わえるから」（40代男性／神奈川県）、「ハイボールや、滅多に飲まない日本酒にピッタリなので、絶対余分に買って帰ります」（50代男性／東京都）、「他県ではなかなか見かけない珍しいものだからです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「一つ一つが個包装で小さく、会社でばら撒くのに最適なイメージ」（20代女性／東京都）、「小分けで配りやすく、熊本土産として広く知られている商品なのでお土産にぴったりだと思うから」（30代女性／石川県）、「甘さがちょうどよくて食べやすい。日持ちもするから持ち帰りやすいし、個包装で配るのも便利。つい自分用にも買いたくなる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「熊本県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：からし蓮根（森からし蓮根）／50票からし蓮根は熊本を代表する伝統的な郷土料理の1つで、蓮根の穴に辛子みそを詰め、衣をつけて油で揚げたものです。独特の辛さが特徴で、酒の肴やお茶請けとして親しまれています。森からし蓮根は専門店として知られ、老舗の味として地元でも信頼されています。辛さの中にもうまみがあり、熊本ならではの個性的なお土産として人気を集めました。
回答者からは「からしの風味がとても美味しいし爽やかな感覚を味わえるから」（40代男性／神奈川県）、「ハイボールや、滅多に飲まない日本酒にピッタリなので、絶対余分に買って帰ります」（50代男性／東京都）、「他県ではなかなか見かけない珍しいものだからです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：黒糖ドーナツ棒（フジバンビ）／70票黒糖を使用した蜜を、揚げた棒状の生地にたっぷりと染み込ませたドーナツ菓子です。外はしっとり、中はジュワッとした食感が特徴で、濃厚な黒糖の風味が口いっぱいに広がります。製造元のフジバンビは、熊本に本社を置く菓子メーカーです。個包装で日持ちも良く、手軽に配れることから、熊本を代表する定番のお土産として圧倒的な票数を獲得しました。
回答者からは「一つ一つが個包装で小さく、会社でばら撒くのに最適なイメージ」（20代女性／東京都）、「小分けで配りやすく、熊本土産として広く知られている商品なのでお土産にぴったりだと思うから」（30代女性／石川県）、「甘さがちょうどよくて食べやすい。日持ちもするから持ち帰りやすいし、個包装で配るのも便利。つい自分用にも買いたくなる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)