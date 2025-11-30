「Spotify」や「AppleMusic」などの音楽コンテンツで「CD」の売れ行きはどう変化した？歌手の収入源の変化とともに見てみる

音楽コンテンツの配信サービスの特徴

SpotifyやAppleMusicは、サブスクリプションサービスです。一定の料金を支払って、プランに応じた音楽コンテンツを楽しめます（無料プランもあり）。

これらの音楽配信サービスでは、インターネットを通じて、スマホやタブレット、テレビ、車の音楽プレーヤーなどさまざまなデバイスでコンテンツを視聴できます。

CDのように特定の媒体をセットする必要はなく、手元の操作で簡単に楽しめることが特長です。



CDの生産はピーク時より大幅に減少している

表1に、CD（8センチシングルおよび12センチメートル）の生産量の推移をまとめました。

表1

年 生産量（8センチメートル） 生産量（12センチメートル） 1990年 6182万枚 1億6912万9000枚 1995年 1億6458万1000枚 2億7536万9000枚 2000年 3312万4000枚 1億460万1000枚（シングル）2億7632万7000枚（アルバム） 2005年 194万3000枚 6274万5000枚（シングル）2億3711万6000枚（アルバム） 2010年 10万7000枚 5050万3000枚（シングル）1億5592万9000枚（アルバム） 2015年 3万8000枚 5510万6000枚（シングル）1億1269万6000枚（アルバム） 2020年 2万6000枚 3261万3000枚（シングル）7129万3000枚（アルバム） 2024年 32万6000枚 4万1656枚（シングル）6252万3000枚（アルバム）

出典：一般社団法人 日本レコード協会「日本のレコード産業 2025」を基に筆者作成

2000年には約4億1400枚ほど生産されていましたが、2020年には約1億390万枚、2024年には約6290万枚の生産にとどまっています。一時期の生産量に比べて、現在では明らかに生産数が下がっています。



音楽配信サービスの売り上げが顕著になっている

売り上げについても見ていきましょう。表2に、CD（8センチシングルおよび12cm）の売り上げ金額と、音楽配信サービスの売り上げ金額をまとめました。

表2

年 CD（8センチメートルおよび12センチメートル） 音楽配信サービス 2015年 2300万円（8センチメートルシングル）416億6500万円（12センチメートルシングル）1384億2200万円（12センチメートルアルバム） 470億7300万円 2020年 18万円（8センチメートルシングル）306億2200万円（12センチメートルシングル）962億9800万円（12センチメートルアルバム） 782億5500万円 2024年 2億4100万円（8センチメートルシングル）420億600万円（12センチメートルシングル）979億9100万円（12センチメートルアルバム） 1233億100万円

出典：一般社団法人 日本レコード協会「日本のレコード産業 2025」を基に筆者作成

2020年と比較すると2024年は売り上げがアップしています。しかし2015年と比べると、CDの売り上げは数百億円少ないようです。生産量の減少とともに、売り上げも少なくなっていることが考えられます。

一方音楽配信サービスについては、2024年は2015年と比較して大きく売り上げが伸びています。日本レコード協会によると、11年連続のプラス成長です。



CDの需要も一定程度見込まれている

最近の傾向では音楽配信サービスが人気とはいえ、CDの需要もある程度存在するといえます。

配信サービスは基本的にデータを扱うサービスであるのに対し、CDは手元に残せることが魅力です。CDのジャケットをコレクションしたり、特別なイベントへの応募チケットを入手したりと、CDならではの楽しみ方があります。

表2で見たように、直近の動向を見ると、CDの売り上げは減少の一途をたどっているわけではありません。今後も、CDの需要が少なからず見込まれると考えられます。



CD需要は低下傾向にあるが根強いニーズは見込まれる

「Spotify」や「AppleMusic」などの音楽配信サービスが近年高い人気を誇っている一方、CDの生産や売り上げは一時期よりも減少傾向にあります。

しかし、売り上げが上昇に転じるなど、一定の需要が存在することも確かであり、今後すぐにCDが市場から消え去ってしまうことは考えにくいでしょう。



