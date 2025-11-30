「プロが自己管理に失敗」G-DRAGON、不安定なライブパフォーマンスで炎上…本人の反応は

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONが自身のライブパフォーマンスに失望した。

【写真】“恋多きK-POPスター”G-DRAGON

去る11月29日、香港のカイタック・スタジアムではK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」が開催されたなか、ソロステージを披露するとともに「今年の歌手賞」を受賞した。

G-DRAGONは1stソロフルアルバム『Heartbreaker』の同名タイトル曲をはじめ、2ndソロミニアルバム『KWON JI YONG』の『Untitled, 2014』などを歌ったが、伴奏と歌声が録音された音源以外、ほとんどの箇所を歌うことができなかった。

終始不安定な音程とステージの姿などが露わになり、一部の視聴者からは失望したという意見が出た。ただし、最近数回にわたりライブパフォーマンスに関連する議論がされたため、今回の「2025 MAMA AWARDS」でも完成度の低いステージが話題になった。

（写真＝Mnet）G-DRAGON

（写真＝「MAMA AWARDS」公式Instagram）G-DRAGONが残したコメント

授賞式直後、「MAMA AWARDS」の公式アカウントには、G-DRAGONのステージを盛り込んだショート動画が公開されたが、この動画を見たG-DRAGONは失望したという意味の親指を下げた絵文字と「…」を残し、本人もやはり残念そうな姿を表した。

一部のファンからは「コンディションが悪くても、最後までライブパフォーマンスを終えた」と応援する反応と、「プロが自己管理に失敗した」といったさまざまな反応を見せている。

なお、G-DRAGONは香港のマンション火災の復旧と被害を受けた香港市民の心理的な治癒を応援するため、100万香港ドル（約2000万円）を香港大埔宏福苑支援基金に寄付することにした。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。